Clive Rowlands, ancien capitaine, puis coach du XV du Poireau, devenu par la suite Président de la Fédération galloise, est décédé à l'âge de 85 ans.

Demi de mêlée de formation, Clive Rowlands a fait ses débuts au Cardiff Training College avant de poursuivre sa carrière du côté de Pontypool, Llanelli puis Swansea, où il a d'ailleurs été capitaine en 1967-68. C'est le 19 janvier 1963 qu'il fait ses débuts en sélection, face à l'Angleterre.

Ce même jour, il est désigné capitaine pour la première fois, la première d'une longue série : Rowlands a été capitaine à chacune de ses 14 apparitions sous le maillot gallois, entre 1963 et 1965. Sous son capitanat, le XV du Poireau est notamment sorti invaincu du Cinq Nations 1964 (deux victoires, deux matchs nuls) et a remporté la Triple Couronne (vainqueur de l'Écosse, de l'Angleterre et de l'Irlande) en 1965.

Les années dorées du rugby gallois

La même année, le pays de Galles tenta le grand chelem face au XV de France. Et c'est sur une défaite 22 à 13 que Rowlands annonça la fin de sa carrière internationale, à seulement 27 ans. Deux années plus tard, il raccrocha définitivement les crampons et fut nommé au Comité général de la Fédération galloise.

En 1968, à l'occasion de la tournée des Gallois en Argentine, il hérita du poste d'assistant manager, avant d'être nommé coach principal, à la succession de David Nash. En vingt ans à la tête de la sélection galloise, le palmarès de Clive Rowlands s'élève à 18 victoires pour 29 matchs joués, une Triple Couronne (1969), un grand chelem (1971) et une médaille de bronze à la toute première Coupe du monde en 1987. En 1989, il fut également à la tête des British & Irish Lions pour leur tournée victorieuse en Australie. La même année, il fut nommé président de la Fédération. En 2013, et pour féliciter l'ensemble de sa carrière de joueur et de coach, Clive Rowlands reçu les honneurs et son nom fut ajouté au Hall of Fame du sport gallois. Il s'est éteint en cette fin de mois de juillet 2023 à l'âge de 85 ans.