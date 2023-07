François Cros forfait pour l’Ecosse mais conservé avec le groupe, Paul Willemse en partie ménagé ce jeudi après-midi, Anthony Jelonch suivi de près… Le directeur de la performance du XV de France Thibault Giroud, très satisfait de l’état physique des troupes, a fait le point sur les blessures, et sur leur prévention.

Jeudi matin, le XV de France a communiqué sur la première blessure de la préparation à la Coupe du monde, après presque quatre semaines de travail intensif. Il s’agit du troisième ligne François Cros, qui était déjà ménagé lors de la séance de mardi après-midi et qui est forfait pour le déplacement en Ecosse (premier match de préparation) dans neuf jours. "Pour François, c’est une petite lésion au niveau de l’adducteur, confirme le directeur de la performance Thibault Giroud. Il en a pour quelques semaines. La décision a été prise de ne pas le faire postuler pour l’Ecosse."

François Cros (20 sélections) est forfait pour le premier match de préparation des Bleus en Écosse. Le troisième ligne du Stade toulousain souffre d'une lésion musculaire aux adducteurs.



Plus d'infos : https://t.co/9l1clrot5Q pic.twitter.com/kayrRTPjD7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 27, 2023

Pour autant, s’il pourra rentrer auprès de sa famille ce week-end comme l’ensemble des joueurs, le Toulousain n’a pas été renvoyé dans son club et sera bien présent à Marcoussis la semaine prochaine. "Nous avons choisi de le garder avec nous pour l’instant, pour qu’il puisse bénéficier de la chambre en altitude, justifie Giroud. Cela lui permet de travailler à l’intérieur, car il y a une relation très importante avec le travail en altitude pour récupérer plus vite d’une lésion musculaire. Ce ne sera pas quelque chose de très long mais il faut le traiter, et on retrouvera François dès que possible. Cela dépendra de sa capacité de récupération." Si tout se passe bien, Cros pourrait de nouveau être disponible d’ici deux à trois semaines.

"Pour Paul Willemse, c’est une adaptation"

Jusqu’à cet épisode, les Bleus n’avaient connu aucun pépin physique sérieux, ce qui reste une excellente nouvelle aux yeux de Giroud : "Nous sommes partis à 42 et, pour l’instant, nous sommes à 41. On a un seul joueur sorti après un mois de travail très intense. Rappelez-vous il y a quatre ans, ce n’était pas la même donne… La moyenne était très haute puisqu’on avait toujours entre dix et quinze mecs dehors. Là, c’est la première fois depuis le début qu’on sort un joueur pour le préserver. Pour ça, c’est vraiment top. Il faut se rendre compte qu’on est tout le temps sur la corde raide. Quand on veut développer les qualités dans un temps assez court, on est toujours en train de flirter entre l’entraînement très intense et le risque de blessure. Mais on se connaît bien, et on connaît bien les joueurs, donc on arrive à manipuler ce processus pour être réactif et adapter au mieux chaque journée. On sait faire en sorte de prévenir plutôt que de subir. Les garçons répondent présent et sont sur le terrain tous les jours."

Justement, le staff a opté pour la prudence avec Paul Willemse lors de ce jeudi après-midi. En légère délicatesse avec ses ischios, le deuxième ligne de Montpellier a été ménagé lors du début de la séance. "Pour Paul, c’est une adaptation, explique le directeur de la performance. On n’a pas voulu le mettre sur la première partie des trente minutes courues, afin de le préserver un peu. Mais il a effectué toute la partie rugby. Après, il est parti en salle faire une grosse séance. Paul a eu pas mal de soucis musculaires, depuis un an, au niveau des ischios. Donc on essaye d’adapter le processus d’entraînement pour certains joueurs, dont Paul ce jeudi." Si les feux sont donc globalement au vert sur le niveau physique des troupes, Giroud n’est pas crédule pour autant : "C’est dur de faire une prévision mais on sait de toute façon qu’on aura des mecs qui vont sortir. Je savais qu’il y aurait moins de blessures qu’en 2019 car les joueurs étaient prêts, connaissent le système depuis quatre ans. Mais il y en aura quoi qu’il arrive, surtout qu’on va attaquer les matchs amicaux. Cela fait partie du développement."

Jelonch "va retrouver des oppositions" à Toulouse

Toujours sur le thème des blessures, Thibault Giroud en a profité pour aborder le cas d’Anthony Jelonch, opéré d’un genou début mars, qui effectue sa dernière semaine au Cers de Capbreton, avant de faire son retour au Stade toulousain : "Je l’ai au téléphone il n’y a pas longtemps. Anthony a retrouvé pratiquement tous ses seuils de vitesse et d’accélération. Il n’a aucune douleur, aucune appréhension psychologique, ni la peur de se refaire mal au genou. Il enchaîne les journées et son genou ne gonfle pas. La prochaine étape, c’est de retrouver des oppositions, où il va pouvoir combattre, ce qui est son fonds de commerce. À partir de là, on verra où il en est. Puis, il faudra repartir sur un développement de performance car il est toujours en réathlétisation. Les mecs travaillent énormément depuis quatre semaines et sont en avance. Il faudra voir à quel niveau physiologique se trouve Anthony après avoir fait ce travail d’opposition à balles réelles avec son club. Il faut qu’il puisse sortir nickel de ces moments, et on fera le point pour décider où on va avec lui. On y va étape par étape, il ne faut pas les griller et il le sait. Il le prend avec beaucoup de recul."