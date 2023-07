Déçu par la non-qualification en phase finale, le propriétaire du RCT espère retrouver, d'ici les trois prochaines années, le goût du printemps, et des trophées, après celui obtenu en Challenge Cup.

Sa parole s’est raréfiée l’an passé, et après avoir affronté un souci de santé ces derniers mois, Bernard Lemaître a tenu à être présent pour la rentrée des classes. En bonne forme, en atteste son sourire au moment de serrer les mains de son auditoire, le dirigeant a porté, en préambule, un regard acerbe et lucide sur le dernier exercice. "Nous sommes tous déçus de ne pas avoir pu aller en phase finale. C’est là, qu’on se rend compte que des erreurs individuelles et surtout collectives coûtent cher. On a tous souffert de certains matchs, notamment de deux à domicile face à Montpellier et au Racing 92. Ce sont des matchs que l’on devait gagner. Ce n’est pas la première année que ça se passe ainsi… On doit en tirer les leçons d’une manière collective. Heureusement, le groupe s’est bien repris. Ce n’était pas suffisant pour la phase finale, mais c’était suffisant pour gagner la Challenge Cup, après trois défaites en finale. On y tenait. C’était presque inimaginable de la perdre une quatrième fois."

À l’orée d’une nouvelle saison qu’il juge "bizarre", notamment devant les contraintes de calendrier et d’effectif liées à la Coupe du monde, le boss de l’entité au muguet se veut exigeant. "Les niveaux du Top 14 et de la coupe d’Europe montent d’année en année. Cette situation signifie que tous les clubs font d’énormes efforts à la fois pour attirer des joueurs de qualité, et qu’ils puissent s’entraîner le mieux possible. On doit faire sans arrêt plus, faire mieux qu’avant, et plus que nos concurrents."

"Un grand club, ça gagne des titres"

À sa gauche, l’ambitieux Pierre Mignoni a mis un cap clair. "On jouera à fond les compétitions. Il n’y aura pas de différence entre les deux. On joue les deux pour les gagner." À l’heure de retrouver la Champions Cup, Bernard Lemaître a mis un autre petit coup de pression à ses ouailles. "Je ne sais pas si c’est une chance, mais on a une poule dans laquelle on reçoit à Mayol les deux clubs les plus renommés (Munster et Exeter). C’est quelque chose de positif. Les deux autres clubs (Northampton et Glasgow) ne sont pas hors d’atteinte. On jouera notre chance à fond, dans une compétition où le club s’est illustré tant de fois. On a un passé, mais il faut renouveler les choses." En d’autres termes, Toulon a un besoin urgent de se créer de nouvelles joies pour s’émanciper des souvenirs de la dernière décennie.

Le sujet tombe bien, car le directeur du rugby n’est pas du genre à s’épancher sur le passé. "On a intérêt à être plus constant cette saison, à l’image de notre fin d’exercice. C’était bien mieux, ce n’était pas parfait, mais mieux. Le titre de Challenge Cup est important, très important. On ne peut pas dire que ce titre est un petit titre comme j’ai pu l’entendre ou le lire. Il est important pour le club, car on ne l’avait jamais eu. Il est important pour le groupe, car il donne confiance pour la suite. Depuis des années, il n’y a pas eu de qualification mais aussi pas un seul titre. L’an dernier, il y a eu un titre. Un grand club, ça gagne des titres. Ça donne une impulsion pour cette nouvelle saison."

Lemaître acquiesce du regard, et d’un hochement de tête, alors qu’il a posé un nouveau projet de trois ans sur la table. "En rugby, le moyen terme, ce sont les trois prochaines années. On a l’ambition de revenir au premier plan. Ça suppose beaucoup de conditions. Il faut les succès de l’équipe. Mais, le club est un ensemble. Dans l’organisation, il faut des compétences, des infrastructures, des manières de travailler, et un mode de vie. Ce sont des éléments qui comptent. L’association de Franck (Azéma) et de Pierre faisait clairement partie du projet. Mais, les événements en ont décidé autrement. Il n’y a aucun souci, car Pierre a déjà affronté cela plusieurs années. L’année 2023-2024 est la première année de ce nouveau plan dans lequel le club doit se retrouver, y compris économiquement."