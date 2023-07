Le troisième ligne aile argentin Juan Martin Gonzalez Samso, évoluant au London Irish, s'est engagé avec les Saracens. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers après la Coupe du monde qu'il devrait disputer avec les Pumas.

Un renfort de poids pour les Saracens. Le club du nord de Londres a annoncé ce mardi l'arrivée du troisième ligne argentin Juan Martin Gonzalez Samso. Le joueur aux 22 sélections avec les Pumas sort de deux saisons pleines avec un autre club de la capitale anglaise, les London Irish. Suite à l'interdiction des "Exile" de participer à toutes les compétitions pour la saison à venir, le troisième ligne s'est retrouvé libre de s'engager pour le club de son choix. Il rejoindra les Sarries après la Coupe du monde en France, qu'il devrait disputer avec l'Argentine. Il vient d'ailleurs de disputer les deux premières rencontres de Rugby Championship avec son pays, en troisième ligne aile face à la Nouvelle-Zélande et en troisième ligne centre contre l'Australie. Il s'y est distingué en marquant l'essai de la gagne contre les Wallabies.

"Une belle marge de progression"

Juan Martin Gonzalez Samso, en rejoignant les Saracens, succédera à d'autres grands noms du rugby argentin chez les Londoniens comme Juan Figallo et Marcelo Bosch. "Je suis très enthousiaste à l'idée de rencontrer les joueurs et les supporters. Je vais tout donner pour que l'équipe obtienne des bons résultats", a déclaré la recrue. Le manager Mark McCall, est, lui, ravi d'accueillir le joueur de ligne arrière au StoneX Stadium : "Juan est un joueur que nous attendons avec impatience. Il a montré ses capacités en Premiership au cours des deux dernières saisons et nous pensons qu'il a encore une belle marge de progression."