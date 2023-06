Le sélectionneur de l'Australie Eddie Jones, récemment revenu à la tête des Wallabies, pourrait quitter son poste après la Coupe du monde, quel que soit l'issue de cette dernière. C'est l'intéressé lui-même qui l'a confirmé dans un entretien avec un média anglais.

Bluff ou pas bluff ? Le sélectionneur Eddie Jones a habitué la planète rugby depuis quelques années à ses sorties médiatiques souvent sujettes à interprétation. La dernière en date ne déroge pas à la règle, c'est le moins que l'on puisse dire. Interrogée sur son avenir à la tête de la sélection australienne après la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) dans le podcast anglais Evening Standard Rugby, la tête pensante des Wallabies a révélé ne pas vouloir s'éterniser très longtemps en Australie. "Je ne suis entraîneur que jusqu'à cette Coupe du monde", a-t-il expliqué, malgré un contrat signé jusqu'en 2027. Pour rappel, Eddie Jones a été remercié par la sélection anglaise en décembre 2022, mais a vite rebondi en prenant la suite de Dave Rennie, qui a fait les frais des mauvais résultats.

"Si nous gagnons la Coupe du monde, il sera temps de partir"

Eddie Jones sera-t-il encore le sélectionneur de l'Australie après le Mondial ? Après ses déclarations, rien n'est moins sûr : "J'ai signé (jusqu'à la fin de l'année 2027), mais j'ai déjà commis l'erreur de rester trop longtemps. Si nous gagnons la Coupe du monde, il sera temps de partir. Si nous perdons la Coupe du monde, il sera temps de partir".

Une sortie qui fera sans doute grand bruit du côté de l'Australie. Contacté dans un second temps par le Sydney Morning Herald qui souhaitait plus de clarté, Eddie Jones a effectué un léger rétropédalage, et n'a pas précisé ses propos. Le sélectionneur a ajouté qu'il était exclusivement concentré sur la prochaine Coupe du monde, sans donner plus de détails. Une version confirmée par un porte-parole de la Fédération australienne.

Les Australiens ont connu une année catastrophique en termes de résultats avec seulement cinq victoires en quatorze rencontres, et une défaite historique en Italie, entraînant le départ de Dave Rennie. Revenu au chevet de sa sélection natale, Eddie Jones veut redresser les Wallabies, qui disposent d'un calendrier très favorable lors du Mondial. En effet, l'Australie affrontera la Géorgie, les Fidji, un pays de Galles malade, et le Portugal, qualifié pour la première fois de son histoire. Cette poule D permet surtout aux hommes d'Eddie Jones d'éviter les quatre premières nations au classement World Rugby (Irlande, France, Nouvelle-Zéland, Afrique du Sud). S'ils terminent en tête de leur groupe, les Wallabies croiseront la route du deuxième de la poule D (Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili).