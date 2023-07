Coupe du Monde de Rugby : Restaurants, bars, tapas, nos adresses à Paris et Saint-Denis pour bien manger pendant le Mondial

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est l'occasion idéale de découvrir la gastronomie exceptionnelle de Paris. Si vous êtes à la recherche d'endroits où manger et profiter de délicieux repas pendant votre séjour, voici quelques recommandations pour satisfaire vos papilles à Paris et Saint-Denis.

Paris

Bouillon Chartier

Service : 7/7 de 11 h 30 à minuit. Gare de l’Est :5, rue du 8 mai 1945 75010 Paris. Tél. : 01 42 05 20 02 Grands boulevards : 7, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris. Tél. : 01 47 70 86 29. Montparnasse : 59, boulevard Montparnasse 75006 Paris. Tél. : 01 45 49 19 00

Authentique bouillon parisien dont la vocation d’origine de son créateur Edouard Chartier était d’offrir un repas digne de ce nom à petit prix. Les trois adresses parisiennes vous proposent un voyage au cœur de l’histoire de la cuisine française, escargots, sauté de veau marengo, tripous de la maison Savy, coupe de crème chantilly… Et, si celle-ci vaut le détour il en est de même des décors

.

Le Comptoir rugby

Service : du lundi au vendredi de 10 heures à 2 heures. Vaugirard : 354 rue de Vaugirard, Paris. Tel : 06 86 92 11 11. Vouillé : 13 rue Vouillé, 75015 Paris. Tel : 01 45 32 23 47

Le comptoir rugby, ce n’est pas une mais deux adresses ! Et c’est l’endroit « Rugby » par excellence. « Que la bière coule à flots, que la bonne ambiance fasse sa loi, que les 3/4 plaquent (soyons fous !) » telle est la devise de ces deux lieux dédiés au ballon ovale. Le Comptoir rugby est partenaire de plusieurs équipes de rugby à Paris, vous y croiserez donc des passionnés. Vous pourrez y boire quelques bonnes bières, y grignoter des tapas, ou engloutir Beignet de camembert et autres côtes de bœuf. Mais aussi des planches de charcuterie et de fromage à partager entre potes.

Au Métro

Service : tous les jours de 7 heures à minuit..Ouvert exceptionnellement le dimanche durant la Coupe du monde. 18 boulevard Pasteur 75015 Paris. Tel : 01 47 34 21 24

Au Métro, on cultive l’ambiance de province avec une délicieuse cuisine de terroir, faite de spécialités basques et béarnaises. L’accueil du patron est à la hauteur de la cuisine. Jean-Pierre Mourin et son épouse Christine sont des fans de rugby, la décoration en témoigne. De nombreux joueurs internationaux sont passés par là. Au Métro était le repère de l’ancien pilier des Bleus, Pieter De Villiers. Ce bistrot, plein de charme, est encore aujourd’hui le repère de nombreuses équipes parisiennes dont le Stade français. Et du côté des assiettes généreuses et gourmandes, on se régale d’Andouillette grillée, de Hamburger maison, de Salade landaise, de Boudin basque aux pommes sautées et de Gâteau basque. Le tout dans la bonne humeur et en toute simplicité. Un vrai bonheur de suivre les matchs sur l’écran géant accroché au fond dans ces conditions.

Le Rugby

Service : de 6h30 à minuit. 2 rue Roquépine, 75008 PARIS. Tél. : 01 42 65 38 45.

Une bonne brasserie et une adresse pour déguster plateaux de fromages et de charcuterie (du Cantal et Basque) devant un match de la coupe du monde, devant une bonne bière bien fraîche, même si l’ambiance est souvent bouillante. En salle, la carte met en avant les spécialités françaises. Le chef vous suggérera un œuf-mayonnaise, un foie de veau, un tartare de Salers ainsi qu’une quiche maison. En toute simplicité.

Le Sous-bok

Service : du dimanche au vendredi de 8 h 00 à 2 h 00, le samedi de 8 h 00 à 5 h 00.

49 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Tel : 01 40 26 46 61

Impossible de passer à côté de ce lieu quand on aime le rugby. Vous serez reçu par Fred, le patron, un dingue de ballon ovale et plus particulièrement du SUA. Ici, les murs sont tapissés de photos, tableaux et maillots de rugby. Comme ce maillot bleu frappé du coq offert par Philippe Sella, l’ancien international du XV de France. Mais pas seulement. Il y a aussi de nombreux écrans XXL de télévision pour suivre les matchs. L’endroit est idéal pour regarder un match en dévorant une entrecôte gargantuesque ou en avalant une tartine de pain poilâne boudin basque de chez Accoceberry à Espelette. Quant aux différentes bières, un petit conseil : ne le testez pas toutes, le retour à la maison risquerait d’être long…

Le Progrès

Service : du mardi au vendredi de 8 h 30 à 2 heures, le samedi de 17 à 2 h 00.. Fermé le dimanche et le lundi.

62 Rue Legendre, 75017 Paris. 01 47 63 30 46

Venez à l‘improviste et découvrez l’ambiance Argentine dans un bar-restaurant du 17e arrondissement, non loin de la ligne 13 pour vous rendre au Stade de France. Un petit vin argentin au comptoir accompagné d’un assortiment de tapas, c’est possible. Mais si vous avez une faim de loup, la spécialité de la maison, c’est la « parrillada argentina », une planche en bois sur laquelle sont présentées une entrecôte argentine, une bavette, du chorizo (sorte de saucisse piquante à ne pas confondre avec son cousin ibérique) et du poulet, le tout accompagné de légumes grillés et de frites maison

.

Au dernier Métro

Service : lundi 07 heures – 02h, mardi 07 heures - 02h, mercredi 06 heures - 02h, jeudi 06 heures - 02h, vendredi 06 heures – 02h, samedi 06 heures - 02h, dimanche 06 heures - 02h.

70 boulevard de grenelle 75015 Paris Tel : 01 45 75 01 23

Que privilégier dans cette brasserie de famille fleurant bon le Paris des Lumière d’Audiard et de Doisneau ? L’ambiance conviviale, un brin pyrénéenne ? Le cadre phosphorescent, entre zinc et émaux publicitaires, ou la cuisine au juste goût des produits du Sud-Ouest, à l’instar d’une succulente charcuterie de pays « maison » et de planchas ? L’endroit est à l’image des patrons. Un duo charmant et bon vivant que sont Nathalie, une femme de caractère, et Jean Laffargue, un Basque qui saura vous faire aimer son pays… Et ici, pas question de manquer un match de rugby !

Le Petit Baïona

Service : Du lundi au samedi de 12 heures à 15 heures, du lundi au dimanche de 19 heures à 23 h 30, brunch le dimanche à 11 heures, 13 heures et 15 heures.

90 rue de Charonne 75011. Tel : 01 43 48 98 82

Ici on vous reçoit en tenue du Pays basque, le drapeau régional s’affichant au plafond rappelle qu’un petit coin du Pays basque s’est implanté dans le 11e arrondissement de la capitale. Le patron en a d’ailleurs l’accent et le rugby passe souvent sur l’écran. Bref on est entre de bonnes mains ! Mais qu’est-ce qu’on mange ? Foie gras, terrine de boudin basque, axoa de veau, côte de cochon… Des plats typiques qui feront chavirer les papilles des plus gourmands. Et pour conclure sur une note sucrée, une petite douceur : l’incontournable gâteau basque fait maison et sa confiture de cerises noires.

L’avant-comptoir du marché

Service : 12 heures-23 heures, ouvert tous les jours.

14, rue Lobineau – 75006 Paris. Tel : 01 44 27 07 97.

Même si le chef emblématique Yves Camdeborde n’est plus aux manettes, l’endroit vaut toujours le détour. D’abord, il a passé la main à son neveu Julien Camdeborde et Hélène Sanles. Ces deux-là font toujours le bonheur des gourmands qui ne veulent pas se ruiner. Son Avant Comptoir du Marché, décliné aussi en Avant Comptoir de la Mer, a tout bon : sélection de vins abordables, portions façon tapas et coude à coude au long comptoir façon troisièmes mi-temps. Un air de fête comme à Bayonne ou dans le Casco Viejo de San Sebastián. Évidemment, c’est la viande qui domine et fait de l’œil derrière les vitrines réfrigérées, en particulier le cochon, le noir de Bigorre. Une véritable star aussi dans la déco, en sculpture, en photo de charme, en nature morte…

Le Comptoir du Relais

Service : ouvert tous les jours de 12 h 00 à 23 h 00.

9 Carrefour de l’Odéon, 75006 Paris. Tél. 01 44 27 07 97.

Comme il l’avait fait, en 2014, pour la Régalade, Yves Camdeborde a vendu son Comptoir du Relais à Bruno Doucet. Autant dire que la philosophie bistronomique du lieu est scrupuleusement respectée. Dans la petite salle où les tables sont à touche-touche ou encore sur la terrasse chauffée face au carrefour de l’Odéon, on se régale avec une carte (disponible non-stop de 12 heures à 23 heures, chose rare), qui navigue entre terroir et cuisine du marché, dans un respect absolu du bon produit. Pas de réservation possible, mais une adresse prisée des joueurs et anciens joueurs de rugby professionnels. Il y a la queue à toute heure pour pouvoir goûter dans une atmosphère très « bistrot d’antan » les idées du moment et celles de toujours, un tantinet remises au goût du jour.

L’Ami Jean

Service : fermé dimanche et lundi.

27 Rue Malar, 75007 Paris. Tél. 01 47 05 86 89

Le chef Stéphane Jégo est issu des cuisines de Yves Camdeborde, c’est dire si l’adresse est hautement recommandable. Voilà donc avec le restaurant L’Ami Jean un endroit où il fait bon vivre avec ses spécialités du Sud-Ouest bien arrosées d’Irouléguy de Cahors ou de Madiran, et l’ambiance est à son comble, surtout les jours de matchs de rugby. La cuisine du restaurant L’Ami Jean change au rythme des saisons et des produits du marché. En vrac : le rôti de topinambour et cacao, la terrine de campagne du père Jégo, les couteaux au bouillon avec herbes maraîchères, le jarret de veau de 7 heures grillé, le paleron de bœuf confit-grillé fumé à l’origan, la côte de cochon d’Eric Ospital, le confit de joue de veau, le ris de veau rôti au beurre demi-sel. Il y en a pour tous les goûts. Et si vous avez encore faim… Après le fromage de brebis des Pyrénées, laissez-vous tenter par le riz au lait de l’Ami Jean ; le gâteau basque de la Maison Paries ou encore la crème cuite de tonka marmelade.

La cantine du troquet

Ouvert tous les jours. Grenelle : Service déjeuner de 12 heures à 15 heures ; dîner de 19 heures à 22 h 45. 53 boulevard de Grenelle 75015 Paris. Tel : 01 45 75 98 00. Pernety : Service déjeuner de 12 heures à 14 h 30 ; dîner de 19 heures à 22 h 45. 101 rue de l’Ouest 75014 Paris. Tel : 01 45 40 04 98 Daguerre : Service déjeuner de 12 heures à 14 h 30 ; dîner de 19 heures à 22 h 30. 89 rue Daguerre, 75014 Paris. Tel : 01 43 20 20 09

L’amour du produit est le point essentiel de la cuisine du chef Christian Etchebest. Dans chacune de ses maisons, le chef de cuisine pratique la même philosophie et la transmet à ses chefs. Adepte de la cuisine de terroir et des produits de qualité, Christian s’attache à s’entourer des meilleurs producteurs et éleveurs qui sont aussi ses amis et lui sont fidèles depuis le début de l’aventure. Sur l’ardoise, il y a les intemporels, les incontournables de la maison comme les couteaux ou les crevettes à la plancha, les terrines, les soupes, une pièce de bœuf et une ou deux pièces de cochon bien mitonnées… Que l’on retrouve dans toutes ses Maisons. Une seule règle dans toutes ses adresses : pas de réservation, on attend sagement au bar, avec un petit verre de rouge, qu’une table se libère.

B.O.U.L.O.M

Service : du lundi au vendredi, de 12 heures à 14 h 30 et de 19 h 30 à 22 heures ; pour le brunch de 11 h 30 à 15 heures, puis de 19 heures à 22 heures samedi et dimanche.

181 rue Ordener, Paris 18e. Tel : 01 46 06 64 20

C’est un des endroits les plus innovants de la capitale avec son buffet à volonté qui ne se moque pas du monde (jambon de chez Ospital, huîtres "Parc de l'Impératrice" signées Dupuch, pain aux céréales bio maison, fruits et légumes du jardin paternel), sa boulangerie, son bar à cocktails… Julien Duboué est un chef aux talents multiples. Il propose une cuisine bistronomique, généreuse et authentique. Ce Landais, champion de France cadets en 1997 sur la pelouse du Parc des Princes avec Peyrehorade, a le sens du partage dans ce nouveau concept original… puisque l’on pense entrer d’abord dans une boulangerie. A ne surtout pas rater.

Le J’Go Paris

Service : Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.

4 rue Drouot, 75009 Paris. Tel : 01 40 22 09 09

Ouvert en 2002 sous l’impulsion de Fabien Galthié, cet établissement a fait découvrir aux Parisiens la cuisine familiale gasconne tout en offrant aux expatriés du Sud-Ouest un lieu chaleureux où venir soigner le mal du pays. Entre les formules rapides proposées dans la partie “bistrot” de l’établissement (long comptoir, large choix de grignotages, vins au verre) et les menus plus consistants servis à l’étage, vous trouverez votre bonheur. La côte de porc Noir de Bigorre rôtie, aubergine rôtie à la tomate à la tomme de chèvre est à rendre dingue. Et vous y croiserez peut-être le sélectionneur des Bleus qui y a encore ses habitudes lors de ses passages à Paris.

Le Molitor

Service : petit-déjeuner du Lundi au Vendredi de 6 h 30 à 10 h 00 / Week-end et jours fériés de 7h00 à 10 h 30 ; déjeuner du lundi au vendredi de 12 h 00 à 14 h 30 / Week-end et jours fériés de 12 h 30 à 14 h 30 ; dîner : tous les jours de 19 h 00 à 22 h 30 sauf le dimanche. BRUNCH : le dimanche de 12 h 30 à 14 h 30.

13 rue Nungesser et Coli. 75016 Paris

Juste à côté du stade Jean-Bouin, fief du Stade français, La Brasserie Molitor, depuis son renouveau en 2020, cultive une approche authentique de la cuisine française. La carte y est traditionnelle, mais délicatement bousculée par une approche moderne. Saisons après saisons, le choix des circuits courts, français et bio confère à sa carte et ses produits une qualité d’exception. Et vous y croiserez peut-être quelques joueurs parisiens à l’heure du déjeuner.

Invictus

Service : du mardi au dimanche de 12 h 00 à 14 h 00 et de 19 h 00 à 22 h 00. Fermé le lundi.

Rive gauche : 5 Rue Sainte-Beuve, 75006 Paris. Tel : 01 45 48 07 22

Rive droite : 98 rue Boileau, 75016 Paris. Tel : 01 42 24 48 67

Invictus, ce n’est pas une mais deux adresses à Paris ! Le nom est clairement inspiré du film réalisé par Clint Eastwood en 2009, qui met en scène l’Afrique du Sud en 1995 organisant la coupe du monde de rugby. Et pour cause. Étoile montante de la cuisine française dans les années 90, Christophe Chabanel s’est exilé durant quelques années en Afrique du Sud, pays de ses passions : le golf, le rugby et le vin, avant de revenir à Paris. Depuis 2013, il est à la tête d’Invictus, deux adresses donc où il régale ses convives avec une remarquable cuisine bistronomique, pleine de saveurs, qui allie tradition et modernité. Il met également un point d’honneur à sélectionner avec rigueur les produits qu’il utilise, tout en respectant les cycles saisonniers. Concernant la carte des vins, il propose des cuvées variées, avec des références bio, le tout dans un excellent rapport qualité-prix.

Volver

Service : Lundi au jeudi de 19 h 00 à 23 h 30 ; Vendredi et samedi de 19 h 00 à minuit

18 rue Dauphine, 75006 Paris. Tél. 01 56 81 71 89

Envie de découvrir l’ambiance chaleureuse et colorée sud-américaine, de goûter des saveurs uniques et de savourer une viande exceptionnelle ? Faites comme les rugbymen argentins de la capitale, rendez-vous dans le restaurant argentin le plus prisé de Paris. Gonzalo Quesada, tout comme les joueurs du PSG y ont aussi leurs habitudes, les maillots dédicacés accrochés sur les murs témoignent de leurs nombreux passages. Dans une ambiance chaleureuse, conviviale et décontractée, comme à Buenos Aires, vous trouverez au menu le meilleur de la cuisine argentine : Empanadas, Asado, viandes importées et desserts typiques.

Les papilles

Service : Du Mardi au Samedi 12 heures – 14 heures et 19 heures – 22 h 30, Fermé le Dimanche & Lundi

30 rue Gay-Lussac, 75005 Paris. Tel : 01 43 25 20 79

Gastronomique oui, mais convivial comme chez les copains. En 2003, Bertrand Bluy ouvre « Le Bistroy… Les Papilles ». Un nom chaleureux et enlevé comme sa cuisine, déluré et direct comme son service. Le repaire de ce Toulousain, ancien joueur de rugby, mais aussi pâtissier chez Hermé, fait office à la fois de cave épicerie fine et de table à l’accent du Sud-Ouest, et affiche souvent complet. La petite salle au sous-sol peut accueillir jusqu’à 15 convives (avec écran plasma pour les fous d’ovalie) autour d’une très bonne cuisine de marché et de superbes flacons.

Pottoka

Service : Ouvert du mercredi au samedi (déjeuner et dîner), dimanche uniquement le midi, Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.

4 rue de l’Exposition, 75007 Paris. Tel : 01 45 51 88 38

Pas de chichis, un comptoir, des tables, du bois blond, des briques blanches, un délicat bleu palombe, voilà pour Pottoka, le restaurant parisien de Sébastien Gravé. C’est donc un bistrot chic, parisien avec un fort accent basque, un restaurant qui propose une cuisine franche et gourmande dans un lieu chaleureux. Originellement, Pottoka est l’emblème de l’Aviron bayonnais. Forcément, le produit basque est omniprésent dans les plats (jambon de Bayonne, chorizo, ossau-iraty), le chef fait plutôt dans la bistronomie canaille, créative et bien dans l’air du temps. Essai transformé sur toute la ligne.

La monnaie de Paris

Service : du mardi au vendredi et le samedi soir. Déjeuner de 12 h 00 à 14 h 00. Dîner de 19 h 00 à 22 h 30.

11 Quai de Conti, 75006 Paris. Tel : 01 43 80 40 61

Meilleur Restaurant du Monde selon La Liste de 2017 à 2023, 2 étoiles au Guide Michelin, membre de l’Académie Gault & Millau créée en 2020 et rassemblant 10 chefs titulaires de 5 Toques d’Or à vie, 3 assiettes au Guide Pudlowski, « Meilleures tables de Paris » au Guide Lebey, n’en jetez plus, l’assiette est pleine. Si vous souhaitez vous offrir un moment en apesanteur, c’est chez Guy Savoy que vous devez vous rendre. Il est l’un des plus grands chefs au monde et c’est un passionné de rugby, supporter du CS Bourgoin-Jaillieu.

Le grand restaurant

Service : Ouvert du lundi au vendredi, au dîner ; ouvert le jeudi et le vendredi, au déjeuner et au dîner

7 rue d’Aguesseau, 75008 Paris. Tel : 01 53 05 00 00

Jean-François Piège est un des 23 chefs, avec Christian Constant, Yves Camdeborde, Christian Etchebest, Alain Ducasse, Alain Dutournier ou encore Michel Sarran, réunis au sein du XV de la gastronomie créé pour la Coupe du monde de rugby. Le chef étoilé, qui règne sur cinq restaurants à Paris, a fait du grand restaurant son vaisseau amiral. Celui-ci doublement étoilé est son laboratoire de pensée et de créations. Plus de carte ici mais un menu dégustation à travers les terroirs de la France, autour notamment de ses « mijotés modernes ». Jean-François Piège montre sa capacité à créer, d’un geste, l’émotion culinaire et le goût sans jamais céder à la démonstration purement visuelle. Et il reste à chaque instant capable de surprendre avec un plat aussi simple que délicieux comme cette succulente langoustine cuite minute sur son pavé parisien accompagnée de sa laitue de mer, sabayon de sarrasin. Un « must ».

Marsan par Hélène Darroze

Service : Du mardi au samedi au déjeuner et au dîner

4 rue d’Assas, 75006 Paris. Tel : 01 42 22 00 11

Pour offrir à ses convives une expérience gastronomique exclusive, la médiatique cheffe landaise, dont le papa a porté les couleurs du Stade montois en première division, a choisi de recevoir autour d’une salle à̀ manger de 30 couverts, d’une table privative dans la cuisine de 6 couverts et d’une table d’hôtes de 22 couverts ouverte sur l’atelier de création. Une façon sans doute de jouer en équipe pour cette vraie toquée du ballon ovale. Les assiettes, plus que jamais orientées vers le Sud-Ouest, mêlent adroitement classicisme et espièglerie : foie gras de canard des Landes servi en terrine, homard bleu aux épices tandoori (un incontournable), baba qu’on imbibe d’un armagnac de la famille Darroze (raffinement ultime, c’est le client qui choisit son millésime parmi ceux qu’on lui présente sur chariot) et qui est accompagné de figues rôties au miel et d’une chantilly à la cannelle. Un pur bonheur.



Saint-Denis

La 3e Mi-temps

Ouvert tous les jours jusqu’à minuit,

33 avenue Jules Rimet, 93 210 Saint-Denis. Tél. : 01 55 93 16 81

Les soirs de match, mieux vaut réserver sa table ! La 3e Mi-temps, posée au pied du Stade de France, est un établissement très apprécié des supporters de foot ou de rugby pour ses plats simples et copieux. Là-bas, vous pourrez manger pour un prix abordable et surtout, sans craindre d’arriver en retard au coup d’envoi : kebabs, burgers, steaks frites sont souvent ici les rois du menu. Idéal pour entamer sa soirée sportive ou la ponctuer, si l’on souhaite éviter le rush inhérent aux transports en commun au coup de sifflet final.

Le Kick-off

Ouvert tous les jours jusqu’à 23 heures,

23 avenue Jules Rimet, 93 210 Saint-Denis. Tél. : 01 55 93 85 12

Si l’attente y est parfois un peu longue, le Kick Off permet néanmoins de se restaurer sur le pouce aux abords de Stade de France. L’endroit est agréable, lumineux et propose des plats faits maison comme un vaste choix de pizzas particulièrement goûteuses. Par ailleurs, le personnel du Kick Off est très avenant, ce qui ajoute un peu plus de plaisir à l’expérience.

Le France

Ouvert tous les jours de 11 heures à 23 heures,

33 avenue Jules Rimet, 93 210 Saint-Denis. Tél. : 01 49 98 24 84

Au "France", les planches de charcuterie sont de « vraies » planches de charcuterie ! Entendez par là que les produits sont frais, savoureux et surtout fort nombreux dans l’assiette. Un soir de match du XV de France, le serveur nous conseilla par exemple d’accompagner ces quelques mets d’un Brouilly (un vin du Beaujolais), ce qui permit d’élever un plus les saveurs en bouche. Merci du conseil, garçon : c’était divin !

O’Grand Breton

Ouvert du lundi au samedi de 12 heures à 22 heures,

18 rue de la Légion d’Honneur, 93 200 Saint-Denis. Tél. : 01 48 20 11 58

Contrairement aux adresses que nous vous avons présentées un peu plus haut, cet établissement est un peu excentré du Stade de France. Situé à quelques dizaines de mètres de la Basilique de Saint-Denis, l’O’Grand Breton vous permettra néanmoins de conclure une parenthèse culturelle de la plus belle des façons avant d’aller vous encanailler au Stade de France : service rapide, prix abordables, produits frais et superbe viande grillée, ce restaurant du vieux Saint-Denis est une merveille, pour quiconque apprécie la cuisine française traditionnelle.