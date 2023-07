Arrivé en tant que joker Coupe du monde à Toulon la semaine dernière, le légendaire gallois Alun-Wyn Jones a offert ce vendredi ses premiers mots sous les couleurs du club varois. Une première impression après une semaine d'entraînement démarrée sur les chapeaux de roues.

Après l'annonce de son arrivée sur la rade, les supporters varois étaient impatients d'avoir le premier aperçu d'Alun-Wyn Jones sous les couleurs du RCT. C'est chose faite ce jeudi 20 juillet, à l'occasion d'un entraînement ouvert au public. Et pour l'occasion, le deuxième ligne gallois s'est même prêté au jeu de l'interview.

Dans une vidéo publiée sur le site officiel du RCT, le joueur de 38 ans s'est confié sur cette première semaine de travail intense et a donné ses premières impressions. "Il y a beaucoup d'exigence, notamment quand on voit les joueurs qui sont passés ici. Il y aura forcément beaucoup d'attentes envers moi, de la part des supporters surtout, a-t-il avoué. Si j'arrive à répondre à toutes ces interrogations, "pourquoi je suis là ?", "qu'est-ce que je peux apporter ?", ce serait un bon début." Et même s'il n'est là que pour une pige de quelques mois, le centurion gallois (158 sélections) à même laissé entendre qu'il aimerait bien poursuivre l'aventure sur la rade, après le Mondial : "Pour l'instant, je suis ici avec un contrat court jusqu'à la fin novembre, mais j'espère que je vais pouvoir laisser une marque. Donc je dois gagner le respect de mes coéquipiers, des coachs, mais aussi des supporters."

"Je pensais que j'avais manqué cette opportunité"

Alun-Wyn Jones n'a connu qu'un seul club ces 19 dernières années, celui des Ospreys avec qui il a raflé quatre titres (Pro 12 en 2007, 2010 et 2012, Coupe anglo-galloise en 2008). Et suite à l'annonce soudaine de sa retraite internationale en mai dernier, le légendaire numéro 5 du XV du Poireau sentait qu'il était temps de changer : "À titre personnel, je savais que, pour beaucoup de raisons, c'était le bon moment pour venir. Les planètes étaient alignées. Je pensais que j'avais manqué cette opportunité dans le passé. Donc quand elle s'est présentée à nouveau, je me suis assuré de la saisir."

Au niveau de l'entraînement, le staff de Pierre Mignoni n'a pas ménagé le nouveau venu. Un rythme auquel le deuxième ligne de 38 ans doit encore s'habituer : "À titre personnel, il faut que je prenne le rythme rapidement. Je veux améliorer mon Français. J'ai quelques jours pour être meilleur que Dan (Biggar) ! Mais surtout, me fondre dans le groupe le plus vite possible. Le rugby est une langue universelle et beaucoup de choses seront similaires." Sur les pas d'autres Gallois, comme Gethin Jenkins (2012-2013), Leigh Halfpenny (2014-2017), Rhys Webb (2018-2020) ou encore Eifion Lewis-Roberts, Alun-Wyn Jones aura la lourde tâche de faire honneur au maillot toulonnais : "Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à Dan (Biggar, NDLR), mais pour ne pas qu'il ne m'engueule (sic) trop, on doit mettre l'équipe en bonne position au classement pour son retour de la Coupe du monde."