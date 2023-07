Le trois-quart centre Gabiriele Lovobalavu (38 ans) s'engage avec le CS Bourgoin-Jallieu. Il s'est engagé pour deux saisons dans le club isérois.

114 matchs en Top 14 et 87 en Pro D2, et voilà que Gabiriele Lovobalavu (38 ans) débarque en Nationale. Le trois-quart centre arrive en provenance de l'Ain où il a été champion de France de Pro D2 Oyonnax, après 13 rencontres disputées la saison dernière. Le joueur fidjien (1.85 et 91 kg) apportera toute son expérience et son savoir-faire au centre du terrain berjalien. Passé par Toulon, Bayonne et les Wasps avant de rejoindre "Oyo", Lovobalavu s'est engagé pour deux saisons.

La saison dernière, Bourgoin avait terminé à la cinquième place de la phase régulière de Nationale et avait donc disputé le barrage de qualification. Un match perdu face à Blagnac 27 à 16. Au tableau des transferts, il rejoint Saldadze, Dimen, Eames, Gondrand, Silago, Plessis-Couillaud, Mazzilli, Ponton, Michel et Champ.