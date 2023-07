Cette semaine, Béziers officialise toutes les arrivées de l'intersaison. Ce mercredi, le club biterrois a présenté, sur les réseaux sociaux, deux nouveaux joueurs : Hans N'Kinsi (30 ans) et Clément Ancely (30 ans).



Après la prolongation de Pierre Gayraud lundi et les arrivées de Youssef Amroui et Taleta Tupuola mardi, l'ASBH officialise, ce mercredi, les venus de Hans N'Kinsi et Clément Ancely jusqu’en 2026. Les deux joueurs ont été formés au club et effectuent leur grand retour.

Hans N'Kinsi est passé par quatre clubs différents avant de revenir sur ses terres. À 30 ans, il comptabilise 128 matchs de Pro D2 et 30 rencontres de Top 14 avec le Castres olympique et Grenoble. Cette saison, il a disputé 21 matchs sous le maillot de Provence Rugby, en étant titularisé à quinze reprises.

?????? ???? ??? ???????? ?? ???́???? ?????? ?? ???? ?’????? \ud83d\udd34\ud83d\udd35



Deux joueurs formés au club font leur retour sous le blason de l’ASBH pour les 3️⃣ prochaines saisons#ASBH #AquiEsBesiers #ChezRaoul pic.twitter.com/vvMDUghmKK — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) July 19, 2023

Clément Ancely, autre recrue officialisée aujourd'hui par le club biterrois, était à Grenoble depuis 2018. Avec le club de l'Isère, il a joué 15 matchs en Top 14 et 52 en Pro D2. Cette saison, il a été titularisé à neuf reprises. Avant de venir dans les Alpes, le troisième ligne français a joué quelques matchs avec Bayonne en Top 14 avant de partir à Massy pendant un an. La saison prochaine, il devrait atteindre la barre symbolique des 100 rencontres disputées dans le championnat de deuxième division française.

Avec ces deux nouvelles arrivées, Béziers renforce son huit de devant. Les deux joueurs seront en concurrence avec d'autres arrivées à leurs postes : Petero Mailulu et Otunuku Pauta.