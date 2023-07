Comme la majorité des clubs de Top 14, Lyon a repris le chemin de l'entraînement. Une reprise pas comme les autres avec un nouveau manager en la personne de Fabien Gengenbacher. L'ancien grenoblois dessine les contours du prochain exercice et se livre sur ses premiers pas au Lou.

La page Xavier Garbajosa est bel et bien tournée. Ce lundi les Lyonnais se sont retrouvés aux côtés de leur nouveau manager pour entamer la préparation d'une saison qui approche à grands pas. Fabien Gengenbacher prend ses marques peu à peu et a déjà commencé à donner de la voix en bord de terrain. Propulsé à la tête du Lou fin juin suite au limogeage de Xavier Garbajosa, l'ancien entraîneur de Grenoble assure : "Je sais d'où je viens et une opportunité comme celle-ci ne se refuse pas. C'est à moi de m'adapter rapidement pour pouvoir faire un diagnostic et apporter les changements qui sont nécessaires et attendus. J'ai pris le temps d'échanger avec les joueurs et le staff avant la reprise pour pouvoir comprendre dans quel contexte j'arrivais. Le management et le leadership d'un groupe de 50 joueurs je ne le porterai pas tout seul. Je vais pouvoir m'appuyer sur un staff qui a de l'expérience."

La reprise ?? ?????? ?



Nos Rouge et Noir ont retrouvé le Matmut Stadium de Gerland ce lundi. Au programme : retrouvailles, tests physiques et retour sur le terrain. La saison 2023/2024 est lancée pour les Lyonnais ?\u26ab\ufe0f.#reprise#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/0mPzIopDwN — LOU Rugby (@LeLOURugby) July 18, 2023

Pour sa première expérience d'entraîneur en Top 14, le natif d'Albertville arrive au sein d'un club touché par une fin de saison compliquée où les désaccords se sont multipliés. Pour repartir du bon pied Fabien Gengenbacher ne souhaite pas tout chambouler sur le plan sportif en remettant du lien entre le staff et les joueurs : "Il faut retrouver de la collaboration et être dans la continuité de ce qui a fonctionné. Mais il faudra remettre de l'échange et du partage au sein du staff mais aussi avec les joueurs."

Gérer une reprise impactée par la Coupe du monde

En plus du contexte dans lequel il est arrivé, l'ancien joueur du Lou (passé par le club lors de la saison 2005-2006) devra gérer une reprise un peu particulière avec une Coupe du monde qui vient bouleverser le programme du Top 14. Le championnat reprendra plus tôt que prévu, le 19 août et ce pour trois journées avant de s'arrêter pour toute la durée du Mondial. Le Top 14 reprendra ensuite au lendemain de la finale. Le tout est que le Lou, comme les autres clubs, devra s'adapter et trouver le bon rythme pour rester mobilisé malgré une coupure de presque deux mois entre le troisième et le quatrième match du championnat. Un facteur que Fabien Gengenbacher a forcément pris en compte : "Les trois premiers matchs seront importants pour le reste de la saison. C'est toujours mieux de bien démarrer en tout cas c'est notre objectif. On va se préparer pour se mettre dans une dynamique positive d'entrée de jeu."

Le Lou a donc repris le chemin de l'entraînement pour une durée de 15 jours et partira ensuite en stage à La Plagne. La première échéance de Fabien Gengenbacher et ses hommes aura lieu à domicile lors de la première journée de Top 14 face à Toulon.