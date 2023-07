Jonathan Sexton vient d'être suspendu trois matchs pour "inconduite" lors de la finale de Champions Cup opposant La Rochelle au Leinster. Une décision que l'on aurait pu imaginer bien plus lourde au vu des sanctions pour le même motif ces dernières années...

Ratera, ne ratera pas la Coupe du monde, c'était la question de ces dernières semaines. Finalement Jonathan Sexton peut être rassuré. Pour son "inconduite" lors de la finale de Champions Cup qui opposait La Rochelle et le Leinster, l'ouvreur irlandais (38 ans ; 113 sélections) ne loupera pas une minute de ce Mondial si ce n'est les trois premiers matchs de préparation (Italie, Angleterre, Samoa). Au vu de la sanction finale on pourrait aisément se demander pourquoi le monde du rugby s'est questionné avec tant d'inquiétude quant à la présence de l'ouvreur pour la Coupe du monde ou du moins pour le début de la compétition. La réponse est plutôt simple, il suffit de faire un bon dans le passé.

D'ordinaire le panel disciplinaire a tendance à être intransigeant. Propos, gestes déplacés et insultes n'ont pas vraiment leur place au rugby. Et si ce sport peut parfois être stigmatisé comme une discipline où la violence et les agressions verbales sont monnaie courante, il n'en est rien et c'est d'ailleurs pour cette raison que les institutions sont de plus en plus fermes à ce sujet. Alors pour ses propos et son attitude envers un membre du staff rochelais à la mi-temps et le corps arbitral en fin de rencontre, une sanction dépassant les trois matchs de suspension était pressentie.

Des sanctions bien plus lourdes dans le passé

À titre d'exemple, la Section paloise. Dernièrement, les entraîneurs Sébastien Piqueronies et Geoffrey Lanne-Petit ont été suspendus respectivement dix et cinq semaines pour "inconduite" lors d'un match de Challenge Cup face aux Cheetahs. Le tout accompagné d'une amende de 25 000 euros avec sursis. En 2014, la commission de discipline indépendante avait suspendu Delon Armitage 12 semaines pour "inconduite" lors d'un match de Champions Cup opposant Toulon aux Leicester Tigers avant de réduire la sanction à 8 semaines.

Un peu plus tôt, Martin Castrogiovanni a été condamné à verser 10 000 euros à une œuvre caritative et a été suspendu quatre matchs pour "inconduite". Tous ont été sanctionnés pour inconduite par une commission de discipline indépendante suite à des plaintes déposées par un officiel de l'EPCR avec des faits similaires, propos et gestes déplacés envers les arbitres, envers un club ou ses supporters pendant ou après une rencontre.

Dans les mémoires on peut également citer le cas Silvère Tian bien que son geste ait eu lieu en Top 14 et donc jugé par la commission de discipline de la LNR. L'arrière d'Oyonnax avait été suspendu pour une durée de 16 mois et condamné à payer une amende de 10 000 euros. Le joueur avait été reconnu coupable d'"actions ou paroles menaçantes à l’encontre d’un officiel de match".

Si son statut reste particulier lors de ces diverses altercations puisqu'il était blessé et donc pas un joueur inscrit sur la feuille de match ni un membre du staff, trois matchs et 7500 livres d'amende avec sursis semblent être un moindre mal pour Jonathan Sexton...