Aaron Smith (Nouvelle-Zélande) et Faf de Klerk (Afrique-du-Sud) seront opposés ce samedi (9h05) lors de la deuxième journée de Rugby Championship. Les deux demis de mêlée, aux parcours pas si différents, proposent deux personnalités bien opposées.

Ce samedi, le Mount Smart Stadium d'Auckland sera le théâtre d'un des matchs les plus attendus de l'année dans l'hémisphère sud : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud. Pour cette rencontre, les deux sélections ont prévu d'envoyer du lourd avec de nombreux beaux duels en perspective. Parmi eux, on peut citer le face-à-face entre Kolbe et Jordan sur les ailes, Beauden Barrett face à Willie Le Roux à l'arrière, ou encore le duel des numéros neuf entre Aaron Smith et Faf de Klerk. Ce dernier sera à observer avec attention. Depuis quelques années, les deux joueurs sont devenus des références à leur poste. Et pourtant, ils n'ont pas le même profil.

Le CV d'Aaron Smith

Avec 114 sélections, il est le demi de mêlée le plus capé de l'histoire des All-Blacks. Aaron Smith connaît sa première sélection avec la Nouvelle-Zélande face à l'Irlande le 9 juin 2012 (42-10). Trois mois plus tard, il remportera son premier Rugby Championship. Au total, il en a remporté neuf. En 2011, Aaron Smith rejoint les Highlanders, club avec lequel il n'a, malheureusement , jamais remporté le Super rugby. Il quittera d'ailleurs l'équipe d'Otago à l'issue de la Coupe du monde pour rejoindre le Japon. En 2015, Aaron Smith remporte la Coupe du monde en Angleterre, en étant titulaire lors de la finale face à l'Australie. En cas de victoire contre l'Afrique du Sud samedi, il serait en lice pour obtenir son dixième Rugby Championship.

Arrivé en 2011, Aaron Smith a joué 12 saisons avec les Highlanders. Icon Sport

Le CV de Faf de Klerk

À 31 ans, le joueur aux 42 sélections a connu un parcours bien différent de celui d'Aaron Smith. Formé à la province sud-africaine des Pumas, il rejoint les Lions en 2014, avec qui il atteint la finale du Super Rugby à deux reprises. Il quitte son pays natal en 2017 pour rejoindre les Sharks de Sale en Angleterre. Faf de Klerk connaîtra, lui aussi, sa première sélection face à l'Irlande, en juin 2016. Elle se soldera par une défaite des siens (20-26). En 2019, le demi de mêlée remportera le Rugby Championship ainsi que la Coupe du monde, quelques mois plus tard, face à l'Angleterre (12-32). Cela reste, à ce jour, les deux seuls trophées de sa carrière. Ce samedi, il a l'occasion de faire un grand pas vers un nouveau titre en faveur des Springboks.

Le point fort d'Aaron Smith

L'une des plus grandes qualités du demi de mêlée n'est autre que l'expérience. Aaron Smith est l'un des joueurs avec le plus de matchs sous le maillot des All Blacks. Extrêmement rapide, c'est un joueur qui aime prendre des initiatives en faisant parler sa vitesse. Face à l'Argentine, le numéro neuf est allé inscrire son essai en fin de première mi-temps, en piégeant ses adversaires d'une superbe feinte de passe. Cette saison, il a disputé 14 matchs, toutes compétitions confondues, pour un total de 6 essais inscrits.

Le point fort de Faf de Klerk

Également très rapide, le demi de mêlée sud-africain a une excellente vision du jeu et utilise très souvent son jeu au pied. Il prend aussi beaucoup d'initiatives, notamment en sortie de mêlée. Le numéro neuf est aussi très puissant et n'hésite pas à aller au contact de ses adversaires. Défensivement, Faf de Klerk ne s'échappe pas non plus. La saison dernière, il rejoint le club de Yokohama au Japon. Équipe avec laquelle il dispute 18 matchs et inscrit au total quatre essais.

Faf de Klerk lors de sa dernière sélection, face à l'Angleterre. Icon Sport

L'avis de Rugbyrama

C'est un duel extrêmement serré avec deux profils très intéressants. Mais au vu des derniers matchs et de son expérience à un tel niveau, Aaron Smith semble au-dessus de Faf de Klerk sur ce match. Le demi de mêlée sud-africain n'a pas joué avec les Springboks depuis novembre dernier et une victoire à Twickenham contre l'Angleterre (13-27). Aaron Smith devra tout de même se méfier de son adversaire du jour, qui a été laissé au repos samedi dernier, juste pour préparer ce match.