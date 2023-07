Le Rugby club toulonnais vient d'officialiser l'arrivée de Ben White dans ses rangs. L'international écossais (14 sélections) s'est engagé pour la saison 2023/2024. Il rejoindra la Rade à l'issue de la Coupe du monde qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre.

Comme annoncé dans ces colonnes, Ben White évoluera bien sous les couleurs de Toulon la saison prochaine. Le demi de mêlée écossais arrive tout droit des London Irish, club anglais qui connaît dernièrement de grandes difficultés financières. Passé par Leicester durant six saisons, il évoluait avec les London Irish depuis deux saisons. À Toulon il connaîtra donc sa première expérience en Top 14. L'international écossais s'est engagé pour une saison et rejoindra les hommes de Pierre Mignoni au lendemain de la Coupe du monde. Dans un communiqué, le manager du RCT assure : "C'est un joueur expérimenté sur la scène internationale. Bien que nous visions un joueur JIFF pour compenser le départ de Benoit Paillaugue, l’opportunité de recruter un joueur de la trempe de Ben White nous a paru évidente. Il va nous apporter sa vitesse, sa qualité technique et son intelligence de jeu."

Deux demis de mêlée expérimentés...

À 25 ans, Ben White compte 14 sélections avec l'Ecosse et prend de plus en plus d'importance sur la scène internationale. Après avoir connu ses premières sélections lors de la saison 2021/2022, il sera titulaire tout au long du dernier Tournoi des 6 Nations.

À Toulon l'Ecossais se partagera le temps de jeu avec Baptiste Serin. À noter que Ben White et Baptiste Serin seront les deux seuls demis de mêlée expérimentés du RCT. L'écossais étant quasiment certain de participer au Mondial, Baptiste Serin ayant tout de même des chances d'être avec les Bleus, Toulon devrait commencer sa saison avec ses jeunes. Jules Danglot pourrait alors gagner du temps de jeu. Pour rappel cette saison, le joueur de 21 ans a figuré sur 14 feuilles de match pour trois titularisations. Ilyes Daoud et Édouard Sabotin-Desclaud, 18 ans, font aussi pourraient aussi prêter main-forte.