Grenoble a officialisé ce jeudi l'arrivée de Barnabé Couilloud (24 ans). Le demi de mêlée quitte Biarritz après quatre saisons et s'engage au FCG pour les deux prochaines, soit jusqu'en 2025.

La fratrie Couilloud se rapproche. Le petit frère de Baptiste (Lyon), Barnabé Couilloud, s'est engagé avec le club de Grenoble pour les deux prochaines saisons. Lui aussi demi de mêlée et formé au LOU, il connaîtra ainsi son troisième club et continuera d'évoluer en Pro D2.

Barnabé Couilloud, demi de mêlée, s'engage pour 2 ans au FCG. Après 4 ans au Biarritz Olympique où il a joué 79 matchs de ProD2, 19 matchs en Top 14 et 4 matchs de Challenge Cup, Barnabé sera jusqu'en 2025

Après avoir fait ses classes jusqu'en Espoirs Reichel à Lyon, Barnabé avait rejoint Biarritz en 2019. En quatre saisons, il a disputé 79 matchs de Pro D2, 19 matchs en Top 14, 4 matchs Challenge Cup et a inscrit 12 essais. "C’est un tueur. On a déjà des joueurs à ce poste mais je voulais amener un peu de concurrence, et surtout du punch. Sa fraîcheur et son enthousiasme amèneront aussi beaucoup au sein du collectif." peut-on lire de la part du manager général grenoblois, Aubin Hueber

Un recrutement tardif

Le club finaliste de Pro D2 avait déjà annoncé les arrivées de l'ouvreur international gallois Sam Davies, du pilier anglais Pierce Phillips (Edimbourg) et de l'ailier Geoffrey Cros, en provenance de Bordeaux. Un recrutement tardif et peu fourni et pour cause : jusqu'à la semaine dernière, le maintien de Grenoble dans le championnat faisait encore l'objet d'une étude menée par la "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français.