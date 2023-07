INFORMATION MIDI OLYMPIQUE. Auditionné pendant 3 heures ce matin en appel à Marcoussis, le FCG sera selon nos informations maintenu en Pro D2 la saison prochaine, cette décision étant accompagnée d'un malus de 6 points au coup d'envoi de la saison. Une décision que le club isérois a officialisé un peu plus tard.





L'épilogue de cet épisode approche puisque Grenoble évoluera en Pro D2 la saison prochaine, selon nos informations. C'est une décision qui était très attendue par le club lui-même mais également l'ensemble des clubs de Pro D2, pour connaître le dernier manquant parmi les 16 clubs du championnat. Le FC Grenoble, finaliste de la dernière édition du Pro D2 (14-3 contre Oyonnax), était dans un premier temps rétrogradé en Nationale pour des raisons financières. Il avait fait appel le 20 juin dernier et le rendu officiel a eu lieu ce jeudi 6 juillet en début de soirée. Pour les dirigeants du FCG, c'est donc une bonne nouvelle qui clôturera ce dossier stressant. En revanche, le club isérois a été informé d'un malus le concernant pour la saison 2023/204. En effet, il sera sanctionné au départ de la saison et commencera le championnat avec six points de pénalité.

Campagne d'abonnement lancée dans la foulée

Sur ses réseaux sociaux, le club rhône-alpin s'est félicité de cette issue : "Le FC Grenoble Rugby vient d’apprendre avec plaisir et soulagement que notre Club était maintenu en Pro D2 pour la saison prochaine. Merci à chacun et chacune d’entre vous pour le soutien que vous nous avez apporté au cours de ce mois de juin. Néanmoins, le club reste sanctionné de -6 pts au classement. Plus que jamais nous devons tous nous rassembler, actionnaires, partenaires, abonnés et supporters pour que le FCG ne revive plus cette situation et que nous puissions tous ensemble revenir à ce qui nous rassemble, nos équipes et l’amour de notre Club. Vous pouvez tous à votre niveau soutenir le Club et nous lançons dès à présent la campagne d’abonnement pour la prochaine saison ! À très vite au stade !"

Pour rappel, le deuxième de la phase régulière du championnat a été condamné à cette relégation administrative par la formation "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français. Une décision défavorable aurait conduit le club audois de Carcassonne a être réhabilité en Pro D2. Il n'en est rien, l'USC évoluera donc en Nationale la saison prochaine.