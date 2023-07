Le groupement d'intérêt public France 2023 a publié ce mercredi un communiqué dans lequel il dit se féliciter de la condamnation du Tribunal Judiciaire de Paris envers la société Viagogo. Cette dernière a été condamnée à verser plus de 500 000 euros de préjudice à France 2023 pour avoir revendu des billets de la Coupe du monde 2023, alors que la vente est exclusivement réservée.

France 2023 bénéficie d'un monopole d'exploitation sur la Coupe du monde de rugby 2023, y compris au niveau de la billetterie de l'événement. C'est avec cet argument, accompagné par celui de la "protection des amateurs de rugby à XV (..) contre le renchérissement du coût des billets lié à leur revente" ainsi que celui de "la sécurité de l’événement notamment par la maîtrise de l’identité des spectateurs", que France 2023 a obtenu gain de cause auprès du Tribunal Judiciaire de Paris. Le GIP reprochait à la société Viagogo la mise en vente sur son site de plusieurs billets de la Coupe du monde 2023. Cette dernière a alors été condamnée à verser plus de 500 000 euros à France 2023 suite à la décision du tribunal.

"Une protection des amateurs de rugby à XV"

"Le Groupement d’Intérêt Public France 2023 se félicite de la lourde condamnation sur le fond (procédure à jour fixe) prononcée le 6 juillet dernier par la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris à l’encontre des sociétés Viagogo Entertainment Inc et Viagogo AG", a souligné France 2023 via un communiqué. Voici le détail des sommes qu'est condamné à verser la société Viagogo à France 2023 :