À moins de deux mois du début de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre), 100 000 places vont être mises en vente mercredi 19 juillet.

Si vous n'avez pas encore de billets pour la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre), rien n'est encore perdu. 100 000 billets vont être proposés à la vente mercredi 19 juillet, correspondant aux places relâchées par les partenaires de France 2023. Pour avoir une chance d'acquérir le précieux bien, il vous faut obligatoirement faire partie de la "Famille 2023".

La vente aura lieu à 18 heures (mercredi 19 juillet), avec des billets à l'unité autour des 48 matchs de la compétition. Les tarifs, raisonnables, partiront de 10 euros pour les matchs de poule, et 40 euros pour les matchs de phases finales. Pour accéder à la revente des 100 000 billets, il faut accéder à la plateforme de billetterie de France 2023, en charge de l'organisation du Mondial.

Jusqu'à 6 billets par personne

Un maximum de six billets par personne sera disponible à l'achat, si bien sûr vous faites partie des chanceux qui parviennent à sortir de la liste d'attente. Pour rappel, pour accéder à la plateforme de vente pour le mercredi 19 juillet et si vous êtes membres de la Famille 2023, cliquez ici !

La Coupe du monde démarrera le 8 septembre prochain avec le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Alors que les Bleus ont bientôt terminé leur deuxième semaine de stage à Monaco, les Blacks jouent actuellement le Rugby Championship, et affronteront l'Afrique du Sud le week-end du 15 juillet.

À lire aussi : Premier bain de foule pour le XV de France à Monaco, qui s'est entraîné devant 3600 personnes

La cérémonie d'ouverture du Mondial sera animée par l'acteur français Jean Dujardin. Le choc entre le XV de France et les All Blacks sera visible dans plus de 182 pays, et même disponible sur le site internet de la compétition pour les pays sans diffuseur. Cliquez ici pour retrouver le programme des quatre poules de la compétition, ainsi que les dates des phases finales.