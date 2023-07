Ce mardi après-midi, le XV de France s’est une nouvelle fois entraîné sur la pelouse du stade Louis II de Monaco. Il a pu compter sur le soutien de 3600 supporters, présentes dans les tribunes monégasques.

C’est à 13h45 ce mardi que les joueurs du XV de France ont foulé la pelouse du Stade Louis II de Monaco. Cela fait désormais plus d’une semaine que les protégés de Fabien Galthié ont débuté leur préparation pour la prochaine Coupe du monde. Mais pour cette nouvelle séance, ils étaient environ 3600 à avoir fait le déplacement pour ce premier entraînement ouvert au public depuis le début de l'aventure qui amènera tout le monde jusqu'au Mondial. Une foule épaisse, enthousiaste et animée comme toujours. Les maillots bleus ont caché pendant plus de deux heures les sièges jaunes des gradins.

Les plus taquins diront que l’enceinte monégasque n’est pas forcément habituée à accueillir tant de monde lors des matchs de Ligue 1 de l’AS Monaco. Face à eux, les spectateurs ont retrouvé des Bleus concentrés.

Le #XVdeFrance poursuit sa préparation à Monaco !



Il fait chaud, mais ça met du rythme quand même.



Boudehent-Tanga, duo gagnant \ud83d\udcaa\ud83c\udffc pic.twitter.com/FpjlRQrM0u — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 11, 2023

Si les première minutes de la séance furent décontractés, le public a eu droit a du jeu. Pendant un peu plus d’une demi-heure, le XV de France a révisé ses gammes avec des lancements à partir d’une touche. Deux quinze se sont affrontés, un vêtu de bleu, l’autre de blanc. Antoine Dupont a débuté cette dernière partie session en qualité de finisseur. Baptiste Serin et Maxime Lucu étaient les deux demis de mêlée chargés d’animer les actions. Après plusieurs minutes à jouer et se faire des passes, les Bleus ont pu quitter le pré, devant des applaudissements aussi chaleureux que nombreux.

Une séance de dédicaces animée

Une fois les crampons déchaussés, les Tricolores ont rejoint le parvis du stade Louis II. Les attendaient là-bas des centaines de supporters, présents malgré le soleil de plomb et les plus de trente degrés affichés sur le thermomètre. C’est le Montpelliérain Florian Verhaeghe qui s’est lancé le premier pour signer des dizaines de drapeaux et effectué d’innombrables photos. Tous les joueurs y ont participés, sauf Paul Willemse et Brice Dulin, "retenus" en conférence de presse.

Florian Verheaghe s'est lancé le premier pour la séance de dédicaces. Midi Olympique

"Cyril on t’aime" avons-nous pu entendre lors du passage de Cyril Baille. Quelques mètres plus loin, Gabin Villière s’est emparé d’un téléphone portable. L’ailier toulonnais a fait plaisir à un des ses plus grands fans, qui a reçu un beau message pour son anniversaire. Après plus de trente minutes de bain de foule, les Bleus ont pu regagner le vestiaire, le sourire aux lèvres après avoir encore une fois ressenti toute la passion qui les entoure.