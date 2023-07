Cory Hill avait quitté le stage de préparation du pays de Galles il y a un mois pour trouver une opportunité à l'étranger. On sait désormais qu'elle porte le nom de Secom Rugguts, une équipe en quatrième division japonaise.

La nouvelle avait surpris, il y a un mois (le 9 juin), alors que le groupe élargi du pays de Galles avait commencé à se préparer pour la Coupe du monde. Cory Hill quittait le stage "pour rechercher une nouvelle opportunité dans un club à l'étranger". Il renonçait ainsi à participer à la Coupe du monde 2023 en France. Ce début de semaine, on apprend que le deuxième ligne international (31 ans, 32 sélections) a signé en faveur des Secom Rugguts. C'est une équipe évoluant en Top East A League, soit la quatrième division japonaise. Elle est située dans la ville de Sayama.

Le Gallois avait déjà fait l'aller-retour entre le pays de Galles et le Japon en 2021. Il avait représenté l'équipe des Yokohama Canon Eagles, qui se trouvent encore aujourd'hui dans l'élite, avant de revenir pour porter à nouveau la tunique rouge. Mais la situation financière du rugby gallois est semble-t-il trop incertaine selon lui. "Je suis dégoûté de devoir quitter le groupe mais une opportunité s'est présenté et je me dois de l'accepter pour ma famille, a exprimé Cory Hill, qui ne ferme pas la porte à un retour en sélection. Je souhaite le meilleur aux gars pour cette Coupe du monde et j'espère pouvoir porter à nouveau le maillot du pays de Galles dans le futur."