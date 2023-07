Ce dimanche, l'arrière de l'Écosse Stuart Hogg (31 ans, 100 sélections) a annoncé qu'il se retirait du rugby avec effet immédiat, et donc qu'il ne disputerait pas la Coupe du monde 2023. Il s'agit d'une légende de plus qui ne prendra pas part à la compétition en septembre et octobre, en France.

Participer à une Coupe du monde n'est pas donné un tout le monde. Il s'agit d'un objectif majeur pour chaque joueur de rugby, d'autant plus quand la fin de carrière approche. D'ailleurs, ce mondial 2023, qui se jouera en France dans un peu moins de deux mois, aurait pu être le baroud d'honneur de nombreuses légendes du ballon ovale. Mais pour des raisons diverses, certaines ne participeront pas à cette prestigieuse compétition. Zoom sur ces légendes qui manqueront la Coupe du monde 2023.

Stuart Hogg (Écosse)

C'est l'annonce choc de ce dimanche : Stuart Hogg en a définitivement fini avec le rugby. L'arrière aux 100 sélections sous le maillot frappé du chardon avait pourtant la Coupe du monde comme dernier objectif de carrière, lui qui en a déjà disputé deux, en 2015 et 2019. Il avait même prévu de faire les derniers matchs de sa riche carrière lors de cette compétition, puisqu'il avait déjà annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière à l'issue de celle-ci. Mais le corps du joueur d'Exeter a trouvé ses limites et Hogg ne se sent pas capable de pouvoir encore jouer un match de rugby de haut-niveau.

C'est donc sur un goût d'inachevé que la carrière de Stuart Hogg se termine, lui qui aura marqué l'histoire du XV du chardon en disputant donc cent matchs et en ayant deux sélections avec les Lions Britanniques et Irlandais. Il aura participé à douze Tournois des 6 Nations, marqué 27 essais et été 27 fois capitaine avec l'Écosse. Son expérience manquera certainement à sa sélection dans les prochaines semaines.

Alun Wyn Jones et Justin Tipuric (pays de Galles)

Le rugby gallois traverse une crise immense qui impacte non seulement les provinces mais aussi la sélection nationale. À tel point que plusieurs joueurs emblématiques du XV du poireau ont décidé de ne plus porter la tunique rouge, ayant peur pour leur avenir sportif au pays de Galles. Ainsi, lors de la même journée, deux légendes ont annoncé mettre un terme à leur carrière internationale, alors même qu'elles étaient sélectionnés dans le groupe élargi de Warren Gatland pour préparer la Coupe du monde : Alun Wyn Jones et Justin Tipuric. Le premier, capitaine légendaire de la sélection galloise, est tout simplement le joueur de rugby le plus capé de l'histoire avec ses 158 sélections. Le second en compte lui 93.

Alun Wyn Jones (pays de Galles) Huw Evans Agency / Icon Sport - Huw Evans Agency / Icon Sport

L'annonce de la retraite internationale de ces deux monstres sacrés a fait un choc au pays de Galles et est un handicap sportif important pour une sélection en grosse perte de vitesse ces derniers temps. Pour rappel, Alun Wyn Jones a remporté cinq fois le Tournoi des 6 Nations, en réalisant trois fois le grand chelem, et a participé à quatre Coupes du monde. Justin Tipuric a lui remporté quatre Tournois, fait deux grand chelem et a participé à deux Coupes du monde.

Sergio Parisse (Italie)

Le plus français des Italiens aurait pu devenir le premier joueur de l'histoire à disputer six éditions de la Coupe du monde de rugby. Mais voilà maintenant quatre ans et un match de la Coupe du monde 2019 au Japon contre l'Afrique du Sud que Sergio Parisse n'a plus porté le maillot de sa sélection nationale. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque pour celui qui a décidé de raccrocher les crampons après une dernière saison sous le maillot de Rugby Club Toulonnais. Plusieurs fois, il a fait des appels de pied à Kieran Crowley. "Je n’ai pas fait une croix sur ma carrière internationale", nous avait-il confié récemment.

Sergio Parisse (Italie) PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Malgré tout, il semble que le sélectionneur de la Squadra Azzurra ne prévoit pas d'utiliser Parisse pour la Coupe du monde, puisqu'il ne fait pas partie de la première liste italienne pour préparer la compétition. Il semble dès lors difficile d'imaginer le troisième ligne sur les pelouses en septembre et octobre. Au-delà de ses quatre Coupes du monde disputées, Parisse compte 142 sélections sous le maillot italien et est devenu une légende du rugby.

Jonathan Sexton toujours en attente

Le 13 juillet, nous saurons si l'ouvreur légendaire de l'Irlande Jonathan Sexton participera à la Coupe du monde 2023. Après les insultes qu'il aurait proférées envers le trio arbitral de la finale de Champions Cup, le Sud-Africain Jaco Peyper et les juges de ligne anglais Karl Dickson et Christophe Ridley, le joueur du Leinster sera jugé, puisque l'EPCR a déposé une plainte pour inconduite. Si une suspension est prononcée à son encontre, Sexton pourrait être privé de Coupe du monde. Une hypothèse qui paraît quand même peu probable, puisqu'il faudrait une sanction de plus de cinq matchs pour priver l'ouvreur du match contre l'Afrique du Sud.

Vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2023, Jonathan Sexton voit la Coupe du monde 2023 comme la dernière opportunité de sa carrière de remporter la plus prestigieuse des compétitions. À 37 ans, il n'a jamais passé le cap des quarts de finale.