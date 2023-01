À 39 ans, Sergio Parisse, cinq coupes du Monde et 142 sélections en équipe d’Italie, est le dernier monstre vivant en activité. Pour nous, il analyse le prochain Italie-France et se projette sur la fin d’une carrière s’étant étalée sur deux décennies…

Quel est le véritable niveau de cette équipe italienne ?

Elle a réalisé de réels progrès ces derniers mois et a prouvé être aujourd’hui en mesure de battre régulièrement de grandes nations de ce jeu, comme elle l’a fait l’an passé contre le pays de Galles (22-21) ou l’Australie (28-27). Le rugby italien récolte aujourd’hui les fruits d’une superbe génération des moins de 20 ans, laquelle a enchaîné les bons résultats chez les jeunes. En clair, la squadra azzura montre une belle image et ça fait plaisir.

Ces résultats encourageants provoquent-ils de l’engouement, dans votre pays ?

La passion autour du rugby a toujours existé, en Italie. Mais il faut l’alimenter et cela ne peut se faire qu’en décrochant de bons résultats… Le rugby italien est peut-être aux prémices d’un très beau cycle. Nous sommes en tout cas nombreux à y croire . […] Après tout, qui aurait pu croire que l’équipe de France, quand Fabien (Galthié) est arrivé il y a trois ans, serait aujourd’hui l’une des meilleures équipes du circuit, sinon la meilleure équipe du monde ? Le rugby italien est plein d’énergie, plein d’espoir.

Le jeu de la sélection italienne a-t-il évolué, ces dernières années ?

Beaucoup, oui. Avant, nous étions une équipe rude, agressive et essentiellement portée sur le combat d’avants. Aujourd’hui, l’équipe d’Italie produit un jeu complet, dynamique et compte, dans sa ligne de trois-quarts, quelques « facteurs X » intéressants, à commencer par Ange Capuozzo.

Quelle opinion avez-vous du XV de France ?

L’équipe de France est à mes yeux le grand favori de ce Tournoi des 6 Nations. Ça me même semble évident, surtout avec la Coupe du monde qui pointe derrière la porte. Il se dégage de cette sélection tricolore une impressionnante force collective, un sentiment de maîtrise en toutes circonstances et un mental de fer. […] Les Français ont déroulé lors du dernier Tournoi des 6 Nations : l’an passé, ils étaient un cran au-dessus des autres.

Vous ne faites pas partie du groupe retenu par le sélectionneur national Kieran Crowley. Vous reverra-t-on un jour avec l’équipe d’Italie ?

Je n’ai pas fait une croix sur ma carrière internationale. Je crois même encore faire partie des radars et si le sélectionneur m’appelle, je répondrai avec plaisir. D’ici là, j’essaie de me concentrer sur les choses que je maîtrise, ma forme physique, mon hygiène de vie, mes performances…

Sergio Parisse aura connu deux clubs français dans sa carrière, le Stade français et Toulon. Icon Sport

Vous aurez 40 ans en septembre prochain. Comment vous maintenez-vous en forme ?

Mon hygiène de vie est déjà très rigoureuse. J’essaie aussi d’être intelligent sur la dépense d’énergies : je ne surcharge pas mes semaines d’entraînement et j’essaie de ne pas surjouer, sur le terrain.

Est-ce votre dernière saison ?

Oui. Je terminerai en juin prochain. Et cette fois, c’est sûr ! (rires) Je sais qu’il y aura, après vingt ans passés dans de rugby professionnel (il a commencé sa carrière à Trevise en 2002, N.D.L.R.), des moments difficiles. Je sais que le rugby me manquera et j’essaie de m’y préparer dès à présent, histoire d’aborder cette période de ma vie dans les meilleures conditions possibles.