Après la rencontre face aux Pumas, le troisième ligne et capitaine néo-zélandais Sam Cane a mis un coup pied à un supporter courant sur la pelouse et tentant d'échapper à la sécurité pour rejoindre l'équipe argentine. Il s'est ensuite excusé pour son geste au lendemain de la victoire All Blacks.

Sam Cane n'était pas d'humeur à voir des gens lui courir autour visiblement ce samedi soir, après le large succès des siens contre l'Argentine (41-12) ! Alors qu'il s'était introduit sur la pelouse de l'Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza, Argentine), un jeune homme a reçu un grand coup de pied dans les jambes de la part du capitaine néo-zélandais.

sam cane enfermo mental pic.twitter.com/3Yb7tDkYuQ — Joaco (@Joaquinn0225) July 9, 2023

Fauché en pleine course, il a tout de même réussi à se relever pour aller rejoindre l'équipe des Pumas qu'il voulait remercier et s'est laissé attraper par la sécurité quelques secondes plus tard. Pour rappel, il est évidemment interdit de s'introduire sur les pelouses. Pour autant, le geste de Cane est assez loin de ce qu'on imagine des valeurs du rugby, et l'homme aux 86 sélections en avait bien conscience.

"Je suis heureux que nous ayons pu arranger les choses"

C'est pourquoi dès ce dimanche matin, avec classe cette fois, il s'est excusé de ce geste sur son compte Instagram : "Après le match, quelqu'un est entré sur le terrain et j'ai fait une erreur de jugement en l'arrêtant. Je reconnais que ce n'était pas mon rôle, je n'ai pas l'habitude d'agir de la sorte. Je suis vraiment désolé et déçu de moi-même. Avec à l'aide de nombreuses personnes de bonne volonté, j'ai réussi à retrouver Roman (le supporter, n.d.l.r), j'ai eu une bonne discussion avec lui et son ami et je suis heureux que nous ayons pu arranger les choses."

Avant que Cane ne commette cela, les All Blacks étaient en plein rassemblement d'après-match et communiaient suite à leur victoire écrasante face aux Pumas de Julian Montoya. Un succès acquis grâce à sept essais inscrits de la part des hommes à la fougère argentée, qui recevront les Springboks la semaine prochaine à Auckland.