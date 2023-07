Lyon a officialisé ce vendredi la venue du demi de mêlée Pierre Pagès (33 ans) pour les prochains mois. L'ancien joueur de Carcassonne arrive en qualité de joker Coupe du monde.

Après Toby Arnold et Liam Allen, le Lou a trouvé son troisième joker Coupe du monde. C'est au poste de demi de mêlée que Lyon va se renforcer avec l'arrivée de Pierre Pagès. Celui qui vient de vivre la descente en Nationale avec Carcassonne retrouve un projet et devrait couvrir les possibles absences de Baptiste Couilloud (France) Martin Page-Relo (Italie) lors de la prochaine Coupe du monde, en septembre et octobre.

\ud83d\udce3 ?????? ????̀?, ????? ????? ?? ?????



Après Toby Arnold et Liam Allen, le LOU Rugby enregistre l’arrivée d’un nouveau joker Coupe du Monde : Pierre Pagès.https://t.co/Ef9Roa51DU pic.twitter.com/pIgKYR4HHE — LOU Rugby (@LeLOURugby) July 7, 2023

Champion de France en 2019 avec le Stade toulousain, Pagès avait ensuite évolué en Pro D2 du côté de Vannes, puis à Carcassonne donc. Il s'agit d'une recrue d'expérience pour Lyon, qui a vu Jonathan Pélissié prendre sa retraite sportive en fin de saison dernière. Les Lyonnais qui seront dirigés la saison prochaine par l'ancien Grenoblois Fabien Gengenbacher, suite au licenciement de Xavier Garbajosa.