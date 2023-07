Mercredi dernier, l’Aviron bayonnais a fait sa rentrée et si des renforts de poids sont attendus dans l’effectif ciel et blanc, une certaine stabilité prime, à la fois dans l’encadrement et au niveau des joueurs importants de l’équipe.

C’est le début de l’an II, du projet porté par Grégory Patat et son staff. Après une première saison particulièrement brillante, qui a vu l’Aviron bayonnais échouer aux portes de la phase finale du championnat de France, mais décrocher un ticket pour la grande coupe d’Europe (une première dans l’histoire du club !), les ciel et blanc ont effectué leur rentrée mercredi dernier, dans le calme, loin de l’agitation au Pays basque sud, où se préparait le grand départ du Tour de France. “Nous étions bien fatigués en fin de saison dernière. Le fait de couper pendant quelques semaines a été une bonne chose. Nous retrouvons les mecs dans un bon état d’esprit, c’est top. Nous avons eu trois jours pendant lesquels nous avons été focus sur la préparation. À partir de lundi, nous avons commencé à toucher un peu plus le ballon et à rentrer dans les fondations du jeu”, raconte l’entraîneur des arrières, Gerard Fraser.

A lire aussi : Top 14 - Bilan des clubs : Bayonne, les visiteurs

Plus de régularité attendue en défense

Les Basques sont partis pour un premier bloc de quatre semaines de travail, avec un week-end de quatre jours “off” courant juillet, qui doit les emmener jusqu’au stage à Loudenvielle, prévu pendant les fêtes de Bayonne à la fin du mois. Si l’an dernier, le nouveau staff avait dû travailler dans l’urgence, puisqu’une vingtaine de nouveaux joueurs arrivaient du côté de Jean Dauger, Grégory Patat et son équipe vont pouvoir évoluer dans plus de confort cet été. “L’an dernier, avec les changements au niveau du staff, nous étions peut-être passés trop vite sur certaines choses. Là, nous avons douze mois d’expérience ensemble, donc ça va nous aider pour progresser. Nous avons certaines choses sur lesquelles on veut insister, afin d’avoir une base plus solide du jeu”, annonce le technicien.

Ici, l’ancien entraîneur du Rugby club vannetais fait référence au mouvement offensif, “on peut aller plus loin là-dessus”, et à la défense de son équipe. “C’est un secteur où il faut que nous soyons plus réguliers, affirme Fraser. Il faut trouver l’équilibre avec le jeu offensif, qui est une chose qui nous motive. En fait, nous devons arriver à trouver la même excitation dans la défense.”

A lire aussi : Oscars Midol - "La Peña Baiona me donne toujours la chair de poule" : Camille Lopez loue le public bayonnais

Iturria, Tiberghien, Rasaku, Callandret ou Giudicelli sont là

Du côté de Jean Dauger, quelques recrues étaient là en début de semaine, comme Arthur Iturria, Cheikh Tiberghien, Kaminieli Rasaku, Aurélien Callandret ou Vincent Giudicelli, les autres étant retenues en sélection pour préparer la Coupe du monde. Comme pour toutes les formations, Bayonne va devoir faire sans ses internationaux pour le début du championnat. Ils arriveront ensuite à l’automne, une fois le mondial terminé. “La Coupe du monde ne change pas vraiment grand-chose pour maintenant. Le challenge, ça sera en septembre, lorsque les joueurs vont arriver après la compétition, ou alors la gestion sans match pendant le mondial. Aujourd'hui, on souhaite mettre en place des fondations afin d’aller plus loin sur certaines choses en septembre.” L’autre challenge ? Ce sera, pour l’Aviron, de préparer au mieux sa rentrée dans le championnat, avec la réception du champion de France en titre, Toulouse, mi-août, dans un stade Jean Dauger qui sera en ébullition.