À l'occasion de la 70ème cérémonie des Oscars Midi Olympique, l'ouvreur de l'Aviron bayonnais, Camille Lopez a été récompensé d'un Oscar Bronze. Il s'est exprimé sur l'obtention de son trophée individuel en saluant le collectif mais aussi son public, si particulier et si fervent.

L'ancien demi d'ouverture du XV de France et de l'ASM Clermont a été l'auteur d'une saison magnifique avec son club de Bayonne. Joueur décisif dans les derniers instants à plusieurs reprises, clé de voûte du jeu des Ciel et Blanc : Camille Lopez a été de toutes les batailles et a su tirer le promu basque vers le haut, au point de croire sérieusement, et jusqu'à la fin, à une place qualificative en Top 14. C'est donc logiquement que lors de la cérémonie des Oscars Midi Olympique, il a remporté l'Oscar Bronze, derrière Grégory Alldritt (Oscar Or) et Thomas Ramos (Oscar Argent).

Heureux de recevoir ce nouveau trophée (il avait été Oscar d'Or 2017), le Mauléonais d'origine a tenu avant toute chose à remercier ses coéquipiers, sans qui rien n'aurait été possible selon lui. "C'est grâce à eux que j'ai pu recevoir ce trophée, mais comme j’ai dit si ça avait été un autre joueur de l'Aviron, ça aurait été tout autant mérité." Huitième de la phase régulière, l'Avrion a réalisé une énorme saison malgré son statut de promu.

Et si cette place si haute a pu être obtenue, c'est en grande partie grâce à un bilan à domicile extrêmement solide. Troisième du classement domicile avec 12 victoires et une défaite, Bayonne a brillé à Jean-Dauger aussi grâce à une ferveur qui caractérise le club. "Tu as beau t'y habituer, quand tu es dans le couloir et que ça résonne, c'est quelque chose. Je l'avais vécu en tant qu'adversaire mais avec le maillot de l'Aviron sur les épaules, c'est encore plus fort. L'entendre tous les 15 jours, la chair de poule te prend. Ce chant c'est aussi ce qui fait la force de notre club."