La jeune franchise des Moana Pasifika a officialisé ce mercredi l'arrivée de l'ancien centre All Black Tana Umaga (74 sélections).

Après deux premières saisons difficiles en Super Rugby pour les Moana Pasifika (derniers du championnat à deux reprises), la franchise néo-zélandaise table sur la saison prochaine pour faire mieux. Suite à l'annonce de la démission de leur premier entraîneur, Aaron Mauger, l'équipe néo-zélandaise a officialisé ce mercredi l'arrivée de Tana Umaga.

Passé par Toulon en 2006-2007 et entre 2008 et 2010, c'est sur La Rade que l'ancien trois quart centre commence sa carrière de manager. D'abord en tant que manager général (2007-2009), puis en tant qu'entraîneur des trois quarts. Pour sa première année à la tête de l'équipe toulonnaise, Umaga aura mené ses hommes jusqu'à la victoire en deuxième division et connaîtra la montée en Top 14.

Un palmarès en demi-teinte

C'est chez les Blues que Umaga décidera de poursuivre sa carrière de technicien. En 2016, il rejoint donc Auckland et tient la charge de l'équipe pendant trois saisons, avant l'arrivée de Leon McDonald. Trois saisons au court desquelles les Blues ne sont pas parvenus à faire mieux que la neuvième place.

Plus récemment, il occupait le rôle de consultant au sein de la franchise néo-zélandaise. Il collaborait également avec les sélections des Samoa et de la Nouvelle-Zélande U20.