Arthur Vincent (23 ans, 14 sélections) est un revenant. Gravement blessé au genou contre Brive en septembre dernier après avoir déjà connu une rupture du ligament croisé en 2021, son nom est apparu dans la liste des 42 de Fabien Galthié pour le début de la préparation. Le centre de Montpellier, qui avait cet objectif en tête tout au long de sa convalescence, entend bien en profiter.

Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment d'aborder ce premier stage de préparation ?

Nous sommes très heureux de tous se retrouver, et aussi très excités et contents de pouvoir commencer à travailler sur ces premiers jours de préparation. L'état d'esprit est positif.

On imagine que pour vous, l'excitation doit être particulière après ces longs mois de blessure...

C'est clair. Il y a beaucoup de joie et de bonheur. Après une telle blessure, j'ai connu des hauts et des bas. C'était long, mais j'avais ce début de préparation dans un coin de ma tête, c'était un peu ma "carotte" pour continuer à travailler. Ça m'a aidé.

Au moment où vous avez appris votre convocation, qu'avez-vous ressenti ?

Vraiment beaucoup de joie. C'était assez intense au moment où je l'ai appris. J'ai eu une grosse pensée pour tous ceux qui m'ont accompagné : mon staff à Montpellier avec qui j'ai pu travailler pour en arriver là, et mes proches.

Et alors, sur le terrain, quelles ont été vos sensations ? Physiquement, ça a été ?

Oui j'espère. On a tous eu bien chaud, on a tous fini oxy (rires). Non, mes sensations ont été très bonnes sur le genou notamment. Je peux vraiment me focaliser sur la préparation et bosser avec tout le monde.

Avec les matchs amicaux dans un coin de la tête...

Bien sûr, ça fait partie des objectifs. Après, nous sommes sur une première période de préparation qui est dans la précision. Les quarts de finalistes, les demi-finalistes, les finalistes : chacun a son programme cette semaine, pour que nous soyons tous au même niveau la semaine prochaine pour aller dans la même direction.

Avez-vous pris quelques jours de repos avant le début de la préparation ?

J'ai coupé la dernière semaine, j'en avais besoin pour arriver frais mentalement et physiquement. Mon cas était forcément un peu différent par rapport à ma convalescence mais ça a été évoqué avec le staff. J'ai pu bénéficier de l'aide de Nico (Buffa, responsable de l'analyse, N.D.L.R.) qui était avec moi. Le travail a été précis et minutieux pour arriver fin prêt.

Vous évoquiez votre joie : pensiez-vous à un moment donné que le rêve de participer à la Coupe du monde était terminé ?

Forcément, quand je sors contre Brive et que c'est la deuxième fois que je me fais les croisés, je me dis que ça va être compliqué d'y être, et je pense à toutes les échéances que je vais rater. Mais j'ai franchi les étapes les unes après les autres en me fixant des objectifs. En traversant une longue blessure, il y a toujours des doutes mais il faut rester confiant. Moi, j'avais cette petite "carotte" en tête qui me permettait de me lever le matin et de continuer à bosser fort tous les jours. Je pense que c'est le cas pour certains qui sont actuellement en fin de convalescence.

Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru depuis quatre ans par cette génération exceptionnelle dont vous faites partie ?

Ce n'est pas fini ! Si on regarde un petit peu en arrière, bien sûr que c'est une grande satisfaction et qu'il faut s'en servir, mais il y a encore beaucoup de travail. Nous savons où nous voulons aller.

Un petit mot sur la Coupe du monde des Bleuets en Afrique du Sud. Suivez-vous leurs résultats ?

Forcément nous les suivons, d'autant plus avec les résultats qu'ils ont. On est très impressionnés, c'est top de voir qu'il y a de la continuité et un travail transversal effectué avec les moins de 20 ans. On espère qu'ils vont aller au bout. C'est une grande génération.