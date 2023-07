Prolifiques en première période, dans la gestion dans le deuxième acte, les Bleuets ont maîtrisé les Gallois (43-19) alors qu'ils étaient réduits à 14 depuis la 15 ème minute de jeu. Une qualification pour le dernier carré face à l'Angleterre et une nouvelle démonstration d'un groupe au talent reconnu pour la défense de son titre.

Après une entrée en matière réussie sur tous les aspects, les troupes de Sébastien Calvet devaient vaincre les Dragons pour rallier le dernier carré et poursuivre la défense du titre de la catégorie. Très vite, on retrouvait les Bleuets dans les standards affichés depuis le début du tournoi, fringants en conquête, vifs au large. Depoortère inscrira le premier essai de la rencontre après une interception salvatrice de Moustin sur une soixantaine de mètres (8-0, 10 ème). Après ce temps faible transformé en contre magistral, les Français insistaient sur tous les registres, Mondinat passera en force en remportant son duel face à son vis-à-vis pour donner une ampleur déjà significative au score (17-0, 19 ème). Une confiance inébranlable et une envie de déplacer le ballon avec réussite.

Alors que Massa voyait son carton jaune virait au rouge après la consultation de la vidéo (21 ème), rien ne semblait impacter les jeunes tricolores, notamment dans les points de rencontre et la mêlée fermée outrageusement dominée. Carbonneau sera à la conclusion d'un magnifique mouvement depuis le couloir droit où Depoortère et Biasotto auront joué un rôle prépondérant (24-0, 22 ème). De quoi voir venir, même si les Gallois répliquaient timidement au départ. Les pénalités s'enchaînent pour les Bleuets mais défendre est aussi une mission. Jusqu'aux dernières secondes du premier acte et un ballon porté bien organisé par les Dragons pour l'essai du retour inscrit par Driscoll (24-7, 40 ème). Les Bleuets allaient-ils gérer cette infériorité numérique comme il se devait pour la suite ?

Le tenant du titre au sommet de son art

Le suspense ne durait que très peu de temps, avec des Français tout de suite investis après le retour des vestiaires. Le capitaine Depoortère sera à la conclusion d'un jeu au pied judicieux de Mondinat pour l'essai imparable et le bonus offensif (31-7, 42 ème). L'issue ne faisait plus de doute, même si les Gallois réagiront par intermittence. D'abord par Florence suite à un mouvement pertinent au large (31-14, 48 ème) avant que Julien n'emporte tout sur son passage pour faire régner un peu plus les Français dans ce duel devenu inégal malgré les circonstances (38-14, 58 ème). Houston sauvera un peu les apparences du côté des Dragons (38-19, 72 ème) mais c'était sans compter sur l'esprit d'initiative des Bleuets. Alors qu'ils étaient à 13 contre 15 après un carton jaune distribué à Liufau, les tricolores endossaient toujours le costume de joueurs invétérés pour envoyer Moustin inscrire un dernier essai symbole d'une volonté immense de déplacer le jeu (43-19).

Une orgie de jeu assumée, des profils dominants, une philosophie de jeu répondant aux standards mondiaux, tout va bien pour les Français, seule nation à avoir glané trois bonus offensifs dans le tournoi en Afrique du Sud. Avec de telles certitudes, la suite semble prometteuse même si la discipline est dans le rayon des choses à améliorer considérablement pour défendre le trophée. Face à l'Angleterre, le souvenir du succès triomphal de la génération 2018 à Béziers, pourrait bien inspirer encore celle qui apparaît comme digne de ses prédécesseurs.