Ce lundi, l'USM a annoncé le nom de sa dernière recrue de l'été : Victor Olivier (21 ans). Le jeune centre, qui a encore un contrat espoir, arrive de La Rochelle et s'est engagé pour deux saisons avec les Vert et Noir.

Normalement, le recrutement montalbanais est bouclé ! Alors qu'il ne manquait qu'une arrivée au centre pour achever le mercato à Montauban, l'USM a annoncé ce lundi la venue de Victor Olivier. Espoir de La Rochelle jusqu'à présent, celui qui était un temps annoncé du côté du Stade français va renforcer les Vert et Noir jusqu'en 2025 puisqu'il s'est engagé pour deux saisons. Chez les champions d'Europe et vice-champions de France rochelais cette saison, Olivier a joué trois matchs de Top 14 dont deux en tant que titulaire.

Il s'agit de la quinzième recrue de l'USM (professionnels et espoirs combinés) et devrait avoir du temps de jeu au centre, puisqu'il bénéficie du statut de JIFF. Il partagera le poste avec Seva Galala, Maxime Mathy, Dan Goggin, Josua Vici (qui évolue aussi à l'aile), Maxence Bonnin et Théo Adaba (qui jouent aussi en espoirs).