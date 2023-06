Comme annoncé sur Rugbyrama, le All Black Jack Goodhue sera un joueur du Castres olympique la saison prochaine. Le trois-quarts centre s'est engagé avec le club tarnais jusqu'en 2025.

Un All Black dans le Tarn ! Comme nous vous l'avions annoncé, Jack Goodhue s'est officiellement engagé avec le Castres olympique. Le centre néo-zélandais s'est engagé jusqu'en 2025.

Le centre international Néo-Zélandais de tout juste 28 ans arrive en provenance du Super Rugby et des Crusaders de Christchurch !

????????? ???? ??????? ! ?



Le communiqué \u25b6\ufe0f https://t.co/9GtKQtfHyA#TeamCO #TousEnsemble pic.twitter.com/V3Uhjd3og3 — Castres Olympique (@CastresRugby) June 29, 2023

Celui qui évoluait aux Crusaders depuis 2017 va rejoindre un effectif du CO déjà renforcé par les arrivés du talonneur Loris Zarantonello, du demi d'ouverture de La Rochelle Pierre Popelin, des troisièmes lignes Yann Peysson et Abraham Papali'i, et Romain Macurdy ou encore de l’ailier Nathanaël Hulleu.

"Il est temps pour moi de découvrir une nouvelle aventure"

Sur le site du club, Jack Goodhue a livré ses premiers mots : "Je suis très excité à l'idée de rejoindre le Castres olympique la saison prochaine. J'ai vécu des moments incroyables à Christchurch, mais il est temps pour moi de découvrir une nouvelle aventure, et je suis impatient de ce nouveau challenge. Jérémy Davidson m'a informé que les supporters à Castres étaient exceptionnels : j'ai hâte de faire votre connaissance !"

Malgré ses 19 sélections avec les All Black, Jack Goodhue n'a pas été appelé par le sélectionneur Ian Foster pour disputer le Rugby Championship et la Coupe du monde 2023. Sauf blessure, le trois-quarts centre arrivera plus tôt que prévu à Castres.