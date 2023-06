L'EPCR a déposé des plaintes pour inconduite à l'encontre de Jonathan Sexton, qui sera jugé le 13 juillet. Il pourrait être suspendu pour le début de la Coupe du monde.

Jonathan Sexton pourrait-il voir sa carrière terminée sur une suspension ? Dans les faits, oui. Après les insultes qu'il aurait proférées envers le trio arbitral de la finale de Champions Cup, le Sud-Africain Jaco Peyper et les juges de ligne anglais Karl Dickson et Christophe Ridley, l'ouvreur de l'Irlande, dont la Coupe du monde sera la dernière sortie, sera convoqué le 23 juillet, par visio-conférence. "L'officier chargé de la discipline de l'EPCR a transmis des plaintes pour inconduite afin qu’un panel disciplinaire indépendant puisse déterminer si des actes d’inconduite ont été commis ou non par M. Sexton (par son comportement) et par le Leinster (qui n’aurait pas exercé un contrôle raisonnable sur M. Sexton)", a déclaré dans un communiqué l'European Professional Club Rugby. Christopher Quinlan (Angleterre, président), Adam Casselden (Australie) et Marcello D’Orey (Portugal) formeront la commission de discipline indépendante qui jugera si inconduite il y a eu lieu.

Verdict le 13 juillet

La grande question réside dans la durée de suspension de Jonathan Sexton, si une sanction tombe. L'Irlande a trois matchs de préparation programmés. Elle débutera son Mondial contre la Roumanie avant de défier les Tonga, l'Afrique du Sud et l'Ecosse. Une sanction de plus de cinq matchs priverait donc l'ouvreur du XV du Trèfle, au moins, du choc contre les Boks. L’audience disciplinaire est programmée pour le 13 juillet par visio-conférence. Pour rappel, à la mi-temps de la finale de Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster, Johnny Sexton est accusé d'avoir participé à la dispute dans le tunnel à la mi-temps, avec Ronan O'Gara et Will Skelton notamment. L'Irlandais, blessé, s'était présenté devant le vestiaire des arbitres à la mi-temps.