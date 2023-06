Nouvelle recrue de l'USM pour la saison à venir, Yoan Cottin arrive tout droit de Nevers. Le demi de mêlée de 25 ans a connu des années bien difficiles avant d'atterrir dans la Nièvre et de s'épanouir pleinement. Il se lance désormais un nouveau défi à Montauban.

Yoan Cottin est un enfant de la Rade. C’est là-bas qu’il a grandi et fait ses premiers pas avec un ballon ovale. Un rêve de gosse allait donc se réaliser en 2018 au moment de porter le maillot toulonnais pour la première fois avec les professionnels. S’il n’a pas été surpris par la difficulté du Top 14, le jeune demi de mêlée qu'il était ne parviendra pas vraiment à s’imposer dans l’effectif toulonnais où la concurrence était rude. Après deux saisons au RCT où il accumule 27 matchs pour seulement 6 titularisations, Yoan Cottin décide de se lancer un nouveau défi à Agen. Manque de chance, il arrive dans une équipe en grande difficulté. Une saison noire où le SUA est relégué en Pro D2 et ne gagne pas un seul match. "Je ne souhaite à personne ce que j’ai vécu à Agen. Zéro victoire pendant un confinement dans des stades vides, c’était vraiment triste", assure le demi de mêlée. C’est alors du côté de Nevers qu’il va rebondir pour deux saisons.

Nevers, une étape pour grandir

Son arrivée dans la Nièvre est un peu une renaissance pour Yoan Cottin qui n’a alors que 23 ans. Après avoir subi la concurrence, laissé de côté son rêve d’évoluer sous le maillot de Toulon et avoir connu une saison des plus traumatisantes du côté d’Agen, la proposition de Nevers tombe finalement à pic. Deux saisons comme une bouffée d’air frais pour se relancer. Aux côtés des hommes de Xavier Péméja, le numéro 9 apprend et mûrit. Il prend confiance et se fait une place solide au sein de l’effectif où il se partage plutôt équitablement le temps de jeu avec la concurrence. Il connaîtra d’ailleurs ses premières phases finales et sera titulaire en match de barrage face à Vannes lors du dernier exercice. En arrivant dans la ville pointue, le demi de mêlée avait en tête plusieurs axes de progression : "Je voulais être plus qu’un bon éjecteur même si je pense que c’est l’une de mes plus grandes qualités. Pour être plus complet je devais être plus offensif et plus individuel. Je pense que j’ai progressé sur tous ces aspects à Nevers."

Montauban comme un nouveau défi

Yoan Cottin a finalement un peu tout connu, les bons comme les mauvais moments qui peuvent se mettre en travers de la route d’un rugbyman professionnel alors la question de l’appréhension d’arriver dans un club qui a lutté pour son maintien la saison dernière a vite été balayée. Qu’importe le passif, "Montauban a toujours fait partie de l’élite de la Pro D2", explique-t-il. L’objectif est clair, performer sous le maillot de l’USM qui lui a apporté la considération dont il avait besoin. "Avec Pierre-Philippe Lafond, j’ai retrouvé une personne qui comptait potentiellement sur moi. J’ai hâte de faire une belle saison avec Montauban et j’espère pouvoir jouer le haut de tableau. Pour avoir déjà un peu discuté avec les joueurs, je sens qu’il y a des revanchards et que le projet peut prendre". Un nouveau défi dans lequel Yoan Cottin a hâte de se lancer avec toute l’exigence et la rigueur qu’il a l’habitude de s’imposer.