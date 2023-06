Plus de dix jours après le 22ème sacre du Stade toulousain face au Stade rochelais en finale de Top 14, Didier Lacroix s'est confié à nos confrères de La Dépêche. Le président des champions de France a abordé sa vision du match ainsi que l'avenir qui réserve les Rouge et Noir la saison prochaine.

Toulouse a remporté son 22ème bouclier de Brennus samedi 17 juin au Stade de France, après une semaine de communion avec le public et de festivités en tous genres, les joueurs et le staff peuvent désormais profiter de quelques semaines de vacances avant de reprendre le chemin des entraînements avec leurs sélections respectives.

Didier Lacroix et Jean-Luc Moudenc portant le bouclier de Brennus place du Capitole. Icon Sport

Didier Lacroix, président du Stade toulousain, a conscience qu'avec les doublons dus à la Coupe du monde ainsi que le Tournoi des 6 Nations et les potentielles blessures, son équipe aura plus de difficultés la saison prochaine. Dans une interview accordée à La Dépêche, il explique : "Nous nous préparons à une saison bien plus compliquée. Pour autant, nous la pensons avec un effectif certes moins expérimenté, plus jeune, mais nous l'abordons avec le même enthousiasme. Je n'aime pas quand on nous positionne ultra-favoris. Il faut remettre les compteurs à zéro. Nous n'allons pas non plus nous avouer vaincu avant d'avoir combattu."

Une équipe plus jeune mais talentueuse ?

Au total, entre 16 et 19 joueurs pourraient manquer la reprise du Top 14 avec le Stade toulousain : dix Français (Baille, Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Flament, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos, Jaminet), deux Argentins (Chocobares et Mallia) ou encore Capuozzo (Italie), Ahki (Tonga), Arnold (Australie) et Willis (Angleterre). Sans compter Jelonch qui pourrait revenir à temps pour disputer le mondial avec les Bleus.

Pour combler ce manque, Didier Lacroix et son staff entendent bien se servir du centre de formation, qui a brillé cette saison : "Le titre dans les catégories inférieures devrait nous amener une récurrence d'introduction de joueurs issus de notre formation, entre deux, a minima, et quatre idéalement par année. Et l'an prochain, ces joueurs-là seront confrontés au haut niveau avec un peu moins de joueurs expérimentés que d'habitude."

Cette saison les Espoirs et Crabos du Stade toulousain ont été sacrés champion de France. Pour renforcer son équipe et apporter de l'expérience, Didier Lacroix pourrait également faire venir des "jokers Coupe du monde" en prêt.