Ce mercredi, les Tonga ont annoncé une liste de 35 joueurs convoqués pour préparer la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Parmi les éléments appelés, nous retrouvons le Toulousain Pita Ahki, mais aussi les ex-Wallabies Israel Folau et Adam Coleman. George Moala, Lopeti Timani ou encore Charles Piutau et Malakai Fakitoa sont aussi présents.

Sur le papier, cette équipe tongienne a de la gueule ! Ce mercredi, Toutai Kefu a révélé les noms des 35 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde 2023 avec les Tonga. Une liste dans laquelle on retrouve une flopée de joueurs connus mondialement, comme "Big Ben" Tameifuna, Feao Fotuaika, Leva Fifita ou encore George Moala. Sont aussi appelés de nombreux joueurs profitant de la nouvelle règle de World Rugby concernant l'éligibilité dans les équipes nationales. Pour rappel, un joueur ayant déjà évolué dans une sélection nationale peut en rejoindre une autre s'il n'a plus été sélectionné pendant 36 mois (trois ans) et qu'il est né ou qu'il a un parent né dans le pays pour lequel le joueur souhaite évoluer.

De nombreux ex-All Blacks et ex-Wallabies

Ainsi, le Toulousain et ancien All Black à VII Pita Ahki a pu se rendre éligible et fait partie de la liste communiquée par les Tonga. Ce n'est pas le seul ancien Néo-Zélandais convoqué puisque Malakai Fekitoa, Charles Piutau, Augustine Pulu et George Moala ont tous déjà porté la tunique noire et font partie des plans tongiens pour cette Coupe du monde. Des anciens Wallabies font aussi partie du groupe : Adam Coleman, qui est en passe de rejoindre l'UBB, Lopeti Timani ou encore Israel Folau.