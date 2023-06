Le sélectionneur des Fidji Simon Raiwalui a sorti un groupe réduit de 45 à 39 joueurs pour préparer la Coupe du monde. Parmi les 6 malheureux, il y a le Castrais Adrea Cocagi et le Briviste Setareki Tuicuvu.

Dans cette liste de 39 joueurs dévoilée par le sélectionneur des Fidji Simon Raiwalui, on retrouve encore de nombreux "Français" du Top 14 ou du Pro D2. Mais pas le Castrais Adrea Cocagi ni le Briviste Setareki Tuicuvu qui ne sont plus dans le groupe. Joseva Tamani, qui évoluera à Colomiers la saison prochaine, n'est plus dans la liste mais Raiwalui l'explique ainsi : "Le pilier Haereti Hetet et l'avant polyvalent Joseva Tamani se remettent encore de blessure et s'entraîneront à l'écart du groupe, avec notre staff médical." Il a aussi assuré que les joueurs tels que Cocagi ou Tuicuvu ne disent pas adieu à la Coupe du monde, ils sont surveillés de près et peuvent être encore appelés.

Le groupe de 39

Piliers gauches : Peni Ravai, Eroni Mawi, Meli Tuni*

Talonneurs : Samuela Matavesi, Tevita Ikanivere, Zuriel Togiatama*

Piliers droits : Mesake Doge, Luke Tagi (Aix-en-Provence), Samu Tawake

Deuxième ligne : Isoa Nasilasila, Apisalome Ratuniyarawa, Temo Mayanavanua (Lyon)

Avants polyvalents : Albert Tuisue, Peceli Yato (Clermont), Lekima Tagitagivalu, Te Ahiwaru Cirikidaveta

Troisième ligne : Levani Botia (La Rochelle), Viliame Mata, Meli Derenalagi, Vilive Miramira, Kitione Kamikamica (Racing 92)

Demis de mêlée : Frank Lomani, Simione Kuruvoli, Peni Matawalu

Demis d'ouverture : Teti Tela, Caleb Muntz, Ben Volavola (Racing 92)

Centres : Vilimoni Botitu, Sireli Maqala, Josua Tuisova (Lyon), Semi Radradra, Kalaveti Ravouvou, Waisea Nayacalevu, Iosefo Masi, Seta Tamanivalu

Ailiers/arrières : Vinaya Habosi, Jiuta Wainiqolo, Selestino Ravutaumada, Ilaisa Drosese