Après le septième titre des Crusaders, décroché ce samedi face aux Chiefs (25-20), l'officiel de la rencontre, le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe, s'est insurgé des nombreuses menaces qu'il recevait sur les réseaux sociaux. La fédération Néo-Zélandaise lui a apporté son soutien dans un communiqué.

Au terme d'un match plein de rebondissements, les Crusaders ont fini par s'imposer face aux Chiefs, leur offrant leur 14e titre de champions. Et le mécontentement des supporters des Chiefs s'est fait entendre dès les célébrations de fin de match.

Au moment de monter sur l'estrade pour récupérer leurs trophées, les officiels de la rencontre, Ben O’Keeffe, Angus Gardner, et Nic Berry ont été accueillis par des sifflets et des injures en provenance des tribunes. Des sifflets en réponse à l'arbitrage de Ben O'Keeffe jugé "pénalisant" pour Brad Webber et ses coéquipiers.

La fédération prend parti

Dans un post Instragram, l'arbitre néo-zélandais s'est confié sur les nombreuses insultes et menaces qu'il continuait de recevoir : ""Tu ne sers plus à rien", "Que je ne te croise pas dans la rue, je te trancherais la gorge !", "Tu ne t'es pas encore faire planter ?"... C'est une triste réalité à laquelle j'ai dû m'habituer, moi qui arbitre le haut niveau. mais ça ne veut pas dire que c'est OK. Nous devons nous associer et lutter pour que le rugby soit le meilleur jeu du monde, sur et en dehors des terrains."

Ce lundi, la Fédération Néo-Zélandaise a apporté tout son soutien à l'arbitre, après ses révélations. "Nous soutenons Ben O'Keeffe et tous les arbitres impliqués dans notre jeu. Il n'y a pas de place dans notre sport pour le harcèlement. J'encourage tout le monde dans la communauté à jouer un rôle actif dans la lutte contre le harcèlement et ces comportements qui vont à l'encontre des valeurs de notre jeu" peut-on lire dans les mots écrits par le Président Mark Robinson.