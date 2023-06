La Coupe du monde des moins de 20 ans a commencé ce samedi en Afrique du Sud. Quelle équipe a performé ? Quelle équipe a perdu gros ? Retour sur la première journée, match par match.

L'Italie voit rouge face à l'Argentine

C'était le match d'ouverture de cette compétition. Les Italiens retrouvaient l'Argentine pour la première rencontre de la poule C. Après avoir mené au score et tenu le ballon lors du premier quart d'heure, l'Italie est sanctionnée d'un carton rouge par l'intermédiaire du pilier gauche Destiny Amidu qui laissera ses coéquipiers à 14 pendant 65 minutes. Bien qu'ils parviennent à marquer un essai par la suite, les Italiens ne pourront rien faire face à une équipe d'Argentine qui, sans aucune pitié, s'imposera finalement 43-15.

Pas de vainqueurs entre l'Angleterre et l'Irlande

Dans un match très ouvert, Anglais et Irlandais nous ont offert un superbe chassé-croisé. Avec au total dix essais inscrits, les deux équipes de la poule B ne sont pas parvenues à se départager. Ils empochent tout de même un point bonus offensif chacun (34-34). Ce match nul fait les affaires de la France qui, en cas de deuxième place, aura plus de chance de se qualifier pour les phases finales.

La France en patron face au Japon

Il n’aura fallu attendre que deux petites minutes avant de voir le premier essai français dans ce match, un essai inscrit par Nicolas Depoortere. Les Bleuets n'ont jamais tremblé face au Japon, en menant 42-7 à la mi-temps. Cela a permis au sélectionneur Sébastien Calvet, de faire tourner en seconde période. Pas un problème pour les remplaçants qui se sont illustrés à l'image de Léo Carbonneau, auteur d'un essai. Score final : 75 à 12 pour la France.

La Nouvelle-Zélande renverse le pays de Galles

Menés 19 à 5 à la mi-temps par les derniers du tournoi des 6 Nations 2023, les All-Blacks ont inversé la tendance en seconde période sans laisser aucune chance aux Gallois. Les prochains adversaires des Bleuets ont tenu le ballon en début de deuxième acte, s'emparant rapidement du bonus offensif. Mais les Baby-Blacks ont connu un léger relâchement en fin de match permettant aux Gallois d'obtenir les deux bonus (26-27) Avec cette victoire, les Néo-zélandais rejoignent la France à la tête de la poule A.

Les Australiens s'en sortent de justesse

Et dire que les Fidjiens menaient de huit points à un peu moins d'un quart d'heure du terme de la partie... Nous n'avons pas été loin de vivre la première grosse surprise de cette Coupe du monde. Emballants comme leurs aînés, les Fidji U20 ont longtemps tenu tête à une sélection australienne réduite à quatorze à la 54ème minute. Mais malheureusement pour les joueurs des îles, ils ont manqué de coffre pour tenir jusqu'à la fin. Au final, ils ont encaissé un cinglant 17-0 dans le dernier quart d'heure, qui leur a été fatal. Bousculés, les Australiens engrangent tout de même et se sont offerts une victoire bonifiée 46-37. Le boulot est fait mais que c'est cruel pour les Fidjiens.

Les Boks font le boulot mais oublient le bonus offensif

Sur le papier, cet affrontement entre les Baby Boks et les Géorgiens paraissait largement déséquilibré. Sur le terrain, ce fut une toute autre histoire. La Géorgie a fait plus que jeu égal avec les locaux de ce Mondial U20. Malgré un premier acte compliqué, les Lelos ont réagi dans le second acte, qu'ils ont symboliquement remporté. Au final, l'Afrique du Sud s'est imposée 33-23, mais oublie le bonus offensif puisque les Boks n'ont inscrit que trois essais.