Ce jeudi, Sébastien Calvet s'est présenté en conférence de presse pour évoquer la Coupe du monde qui attend les Bleuets en Afrique du Sud ainsi que le premier match face au Japon ce samedi à 14 heures.

Voyez-vous une excitation particulière chez le staff et les joueurs qui vont participer à leur première Coupe du monde ?

Oui, complètement. Il y a d'abord le plaisir des joueurs et du staff de se retrouver plusieurs mois après le Tournoi. On est dans un cadre magnifique en Afrique du Sud, le soleil est de sortie. On est rapidement passé de l'esprit colonie de vacances à l'esprit Coupe du monde et compétition. Mais oui, il y a évidemment beaucoup d'excitation à l'idée de commencer.

Partez-vous dans l'optique de remporter la compétition ?

Le très bon Tournoi des 6 Nations qu'on a réalisé, malgré la défaite en Irlande, nous donne légitimement l'espoir de penser qu'on est une des nations fortes de l'hémisphère Nord. Encore faut-il continuer sur cette dynamique. Après, on n'a pas de point de comparaison avec l'hémisphère Sud à part un match de préparation des Néo-Zélandais contre l'Australie. On va attendre la première journée des phases de poule pour voir le réel niveau de la compétition. Mais oui, on a l'ambition d'aller chercher ce titre.

Comment s'est passée la désignation de Lenni Nouchi en tant que capitaine ?

Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait que Emilien Gailleton, capitaine durant le Tournoi, soit convoqué avec le XV de France, pour notre plus grand plaisir. L'ensemble du groupe a été sondé pour désigner des leaders, et le nom de Lenni est revenu à plusieurs reprises. On trouve que c'est un bon compromis entre Oscar Jegou et Nicolas Depoortere qui postulaient tous les deux à ce rôle. Il est également très expérimenté au niveau professionnel. ll dégage une certaine confiance qui le démarque des autres joueurs.

Comment allez-vous gérer votre équipe avec ce format assez cours de trois matchs en dix jours ?

Chaque stratégie a ses forces et ses faiblesses. À la différence du XV de France où les joueurs travaillent depuis trois ans ensemble, nos joueurs ne se connaissent que depuis une petite année. L'idée c'est de mettre une grosse ossature de joueurs qui enchaîneraient les deux premières rencontres avec seulement quelques changements pour monter en puissance peu à peu. On pense qu'il y aura une grosse opposition contre le Japon et contre la Nouvelle-Zélande, alors il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport au dernier match où, si tout se passe bien, on fera davantage tourner.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u2694\ufe0f\ud83c\uddef\ud83c\uddf5 ?’??? ????? !



Voici l’équipe de #FranceU20 pour le premier match du Championnat du Monde U20 à Stellenbosch ?#NefaisonsXV #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/bb4RMeuP8v — France Rugby (@FranceRugby) June 22, 2023

Comment justifiez-vous l'absence d'Oscar Jegou sur la feuille de match face au Japon ?

Oscar est un excellent joueur. La Coupe du monde est un format très particulier, on veut montrer qu'on a besoin de cadres comme Oscar également hors du groupe. C'est un joueur qui saura donner de la force à la dynamique collective, également hors du groupe. Il y a de grandes chances pour qu’Oscar fasse partie de l'équipe qui jouera les All Blacks au deuxième match.

Comment jugez-vous la saison de Baptiste Jauneau avec Clermont ?

Baptiste fait partie des joueurs qui renvoient une grande confiance au groupe après avoir réalisé une belle saison avec Clermont. Il connaît bien ses coéquipiers. Au même poste, Léo Carbonneau a connu également une saison pleine à Brive. Tous ces joueurs, qui ont beaucoup joué avec leur club cette saison, apportent énormément de confiance au groupe, et c'est très important.

Comment appréhendez-vous vos adversaires de l'hémisphère Sud ?

On travaille sur des vidéos et des matchs de championnats locaux, on cible certains joueurs avec une première analyse. On essaye de repérer certains joueurs qui sortent du lot. Puis, on récupère les vidéos des matchs de préparation des Néo-Zélandais contre l'Australie pour analyser le style de jeu. Pour les Japonais, on demande à nos joueurs de ne pas sous-estimer cette équipe. C'est une sélection qui a des qualités similaires aux Néo-Zélandais. Ils enchaînent le jeu très rapidement avec beaucoup de phases offensives. On doit avoir cette faculté de tuer le tempo qu'ils imposent. Sur le plan défensif on travaille beaucoup sur la façon dont on peut ralentir leur jeu. Quand on a le ballon, on doit optimiser nos possessions. Le match face au Japon, on doit le jouer comme celui contre la Nouvelle-Zélande.