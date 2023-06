Après la finale de Super Rugby ce matin, Françis Deltéral a fait ses adieux à Canal + après plus de 38 ans d'expérience.

La finale du Super Rugby a vu ce samedi le septième sacre consécutif des Crusaders. Sur Canal +, Françis Deltéral a commenté son dernier match de rugby avant de prendre sa retraite à l'âge de 75 ans. Il a marqué ce sport pendant plus de 38 ans sur Canal +.

C'est avec beaucoup d'émotion et les larmes aux yeux que Françis Deltéral a dit au revoir à son public ce samedi aux côtés de Philippe Fleys : "J'ai une pensée pour Charles Pietri, bien entendu, pour tous ceux avec qui j'ai commenté à Canal, et pour tous ces joueurs qui m'ont accompagné toute ma carrière comme Mathieu Blin. Je ne les citerai pas tous mais je voudrais remercier le plus grand d'entre eux : Walter Spanghero. Merci à tous, je vous dis au revoir !"

Merci Francis !



Après 38 années à CANAL+, Francis Deltéral a raccroché les crampons ce matin après la finale de

Une carrière remplie de passion, de rencontres et d'anecdotes !

Un coup de gueule mythique en 2019

À quelques mois de la Coupe du monde au Japon, en mars 2019, Francis Deltéral était invité sur Infosport pour aborder la défaite du XV de France face à l'Irlande (26-14). Sans langue de bois, le commentateur avait pointé du doigt le jeu des Français : "On n’a pas voulu travailler en profondeur, on n’a pas voulu partir de loin. À chaque fois, on veut essayer de sauver la patrie, on veut essayer d’engranger une victoire ici, une victoire là. Ce n’est pas comme ça qu’il fallait travailler. Après le désastre de la Coupe du monde 2015, il fallait travailler sur huit ans, préparer la Coupe du monde 2023. Qu’est-ce qu'on va faire au Japon ? On va se faire exploser !"

| PUNCHLINE |



"Qu'est-ce qu'on va faire au Japon ? On va se faire exploser !" \ud83d\udca5



Francis Deltéral sur

Francis Deltéral laisse derrière lui 38 ans de rugby sur Canal + et une voix bien connue. Il a également écrit un livre, sorti en 2021 : Rugby, amour et fantaisie.