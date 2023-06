Oscar Monde pour la deuxième fois consécutive, Antoine Dupont revient sur la valeur de ces distinctions, mesure le chemin parcouru sur les dernières années et se projette sur le rendez-vous qui fait rêver tout un pays.

Après quatre Oscars d'Or, vous voici avec un deuxième Oscar Monde. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle distinction ?

C'est toujours une satisfaction. Ça récompense le travail mené tout au long de l'année avec des saisons qui s'enchaînent et qui sont toujours aussi dures.

Antoine Dupont Oscar monde Midi Olympique 2023. Midi Olympique.

Où conservez-vous tous ces trophées ?

J'ai une armoire mais elle va devenir un peu trop petite à force. J'espère surtout en avoir un de plus à ajouter à la fin de l'année.

On voit très bien de quoi vous voulez parler...

Le rêve, il n'y a même pas besoin de le nommer. Il y a un événement en septembre qui fait rêver tout le monde.

On imagine que vous avez déjà cet objectif à l'esprit même si vous devez savourer la coupure...

Oui, j'ai surtout besoin de me reposer (sourire). La semaine a été agitée et un peu longue après le titre. Il faut prendre le temps de se reposer et de se régénérer avant de basculer sur la préparation pour partir sur de bonnes bases. Il n'y a pas besoin de mettre de mots sur ce qui nous attend. Une Coupe du monde à la maison, c'est une chose incroyable.On va tout mettre en œuvre pour y faire quelque chose. A nous de bien travailler dès le 2 juillet pour se donner toutes les chances.

Ce genre de soirées est toujours l'occasion de mesurer le chemin parcouru. A quoi pensez-vous si vous prenez de la hauteur sur tout ça ?

Je n'aurais pas imaginé en être là il y a six ans quand je vivais mes premières expériences en équipe de France. C'était plus compliqué à l'époque. Nous sommes tout de même plus heureux maintenant en remportant des matchs.

Cela a dû être particulièrement inspirant de passer la soirée des Oscars Midi Olympique au côté d'une quinzaine de champions du monde...

Oui, il n'y a que des champions du monde. C'est impressionnant de les voir tous ensemble. Je ne me serais pas vu monter sur scène à côté de telles légendes quand je vois leur palmarès, leur carrière, leur nombre de sélections... Evidemment, c'est très inspirant pour la suite. J'ai échangé avec Dan Carter, c'est toujours enrichissant de discuter du vécu de joueurs de ce calibre.