L’arrière de La Rochelle a reçu l’Oscar Europe lors de la grande cérémonie des Oscars Midi Olympique ce vendredi à Paris. Brice Dulin avait déjà reçu un Oscar d’Argent en 2014. Le voici récompensé pour sa campagne européenne victorieuse.

Quelle belle semaine pour l’arrière de La Rochelle Brice Dulin. Mercredi, il apprenait qu’il était retenu par Fabien Galthié pour participer à la préparation de la prochaine Coupe du monde. Ce vendredi, il a reçu l’Oscar Europe Midi Olympique. Une récompense qui vient couronner une magnifique saison de la part de l’international français qui a été un joueur indispensable dans la réussite rochelaise.

Brice Dulin désigné Oscar Argent Midi Olympique. Midi Olympique.

L’équipe de Ronan O’Gara a disputé deux finales, s’offrant un doublé européen en battant le Leinster 27 à 26 à Dublin dans un match complètement fou. Brice Dulin a donné le tempo à son équipe, jouant souvent un rôle d’organisateur en triant parfaitement les ballons après les avoir récupéré dans le fond du terrain.

Liberation et consécration

Toujours aussi impressionnant sous les ballons hauts, l’ancien joueur du Racing 92 se sent complètement épanoui depuis son arrivée à La Rochelle et il est logique de le voir participer à la préparation du mondial. À 33 ans, il se sent libéré : "Je me sens extrêmement bien actuellement. J’enchaîne les matchs, j’ai de l’énergie et sur le terrain tout se passe à merveille. L’âge n’est qu’un chiffre. Ce qui importe, c’est le ressenti et pour l’instant, il est hyper bon. Je ne me pose pas de questions. Je prends du plaisir et ça se ressent dans mon jeu."

Brice Dulin avait déjà été honoré lors de la cérémonie des Oscars Midi Olympique. Il avait reçu en 2014 l’Oscar d’Argent, dans un podium composé de Mathieu Bastareaud (Or) et de François Trinh-Duc (Bronze).