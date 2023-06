Retour sur les trois temps forts de la saison de la centre de Blagnac et du XV de France Féminin, Gabrielle Vernier, élue Oscar Féminin.

12 novembre 2022. Finale pour la 3ème place de la Coupe du monde, France – Canada : 36-0

Profondément déçues de perdre la demi-finale d’un seul petit point contre les Néo-Zélandaises futures championnes du monde, les Bleues passent une semaine délicate mais doivent se remobiliser pour assurer la troisième place qu’elle se disputeront avec le Canada. Dans ce contexte tendu, Gabrielle Vernier signe un match remarquable, dans la droite lignée de ses performances vues lors du Mondial.

Garbielle Vernier Oscar Or Midi Olympique ! Midi Olympique.

Sérieuse en défense et tranchante en attaque, la Blagnacaise fait la loi au milieu du terrain et aide les Bleues à ne faire qu’une bouchée de Canadiennes dépassées dans tous les secteurs de jeu. En interne, Vernier est élue meilleure joueuse de la rencontre par ses coéquipières.

26 mars 2023. Tournoi des 6 Nations, Italie – France 12-22

Quelques mois après le Mondial, les Bleues débutent leur Tournoi par un périlleux déplacement en Italie, où elles avaient perdu en match amical avant de partir en Nouvelle-Zélande et face à une équipe revancharde d’avoir été balayée en quart de finale de Coupe du monde. Pour courronner le tout, le XV de France Féminin sort d’une crise majeure qui a coûté sa place à l’ancien sélectionneur Thomas Darracq, remplacé par ses assistants David Ortiz et Gaëlle Mignot. Dans un contexte aussi délicat, Vernier montre encore une fois la voie en inscrivant le premier essai des Bleus à la 25ème minute alors que ces dernières étaient menées.

Malgré trois fautes de main qui trahissent la crispation générale de l’équipe, Gabrielle Vernier signe un sans-faute en défense qui aide les Bleues à franchir l’écueil italien.

16 avril 2023. Tournoi des 6 Nations, France-Ecosse : 55-0

Après deux déplacements en Italie et en Ecosse, les Bleues veulent faire une fête de leur premier match à domicile, au Stade de la Rabine à Vannes. Devant plus de 11000 spectateurs surchauffés, Gabrielle Vernier fait le show en brisant quatre plaquages adverses sans jamais négliger l’exercice défensif dans lequel elle excelle, comme en ont témoigné ses 13 plaquages réussis sur 14 tentatives. Là encore, les Bleues déroulent et offrent au public vannetais une large victoire, riche de neuf essais, dont un marqué par la Blagnacaise.