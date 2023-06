Vendredi soir, au Pavillon Cambon de Paris, c’est la trois-quarts centre internationale Gabrielle Vernier qui a sans surprise reçu le prix de l’Oscar d’Or féminin, lors de la grande cérémonie des Oscars du Midi Olympique.

Annick Hayraud, l’ancienne sélectionneuse de France Féminines, dit souvent de Gabrielle Vernier que « pourtant, elle ne paye pas de mine » ou alors, qu’elle est un « pin’s ». Malgré un gabarit somme toute modeste, la joueuse de Blagnac, capable de superbes gestes balle en mains, a été élue meilleure joueuse du dernier Tournoi des 6 Nations et demeure, devant tous les flankers de l’équipe, la plaqueuse la plus efficace de la sélection tricolore.

Gabrielle Vernier élue Oscar Or Féminin 2023. Midi Olympique.

Avec l’hyperactive Vernier, les Bleues ont en effet terminé à la deuxième place du dernier Tournoi des 6 Nations (derrière l’Angleterre) et avant ça, lestées d’une médaille de bronze lors de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. On dit enfin de Gabrielle Vernier que si elle est aussi forte en défense, c’est qu’elle a démarré sa carrière de rugbywoman avec une équipe de garçons et prenait à l’époque un malin plaisir à se mesurer à eux. Félicitations, Gabie !