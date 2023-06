World Rugby l'a confirmé ce jeudi : l'ancien international irlandais Jean Kleyn pourra porter le maillot des Springboks à partir du mois prochain. Le deuxième ligne de 29 ans intègre ainsi sa sélection natale pour la première fois.

Originaire de Johannesburg, Jean Kleyn a d’abord joué pour les Stormers avant de rejoindre le Munster en 2016. Après trois années de jeu dans le championnat irlandais, le deuxième ligne avait pu se proposer pour la sélection grâce aux règles d'éligibilité "par résidence." Un joueur devient éligible pour intégrer la sélection d'un autre pays que celui de sa naissance s'il "a résidé soixante mois consécutivement précédent immédiatement la date du match" ou "pendant une période cumulée de dix ans précédant la date du match."

Un changement dans le règlement

Jusqu'à 2022, l'instance internationale ne permettait pas à un joueur ayant évolué sous le maillot international d'une sélection à jouer pour une autre sélection nationale. Cependant, suite à de nombreuses demandes des fédérations, World Rugby a assoupli son règlement et permet aujourd'hui à un joueur de jouer pour leur sélection d'origine si et seulement si leur dernière sélection à l'étranger remonte à plus de 36 mois.

Kleyn a porté le maillot irlandais pour la dernière fois face aux Samoa, lors de la Coupe du monde au Japon en 2019. Dans l'attente de son éligibilité, Kleyn a pourtant participé aux camps d'entraînement des Springbok en vue du Rugby Championship. Il pourra porter le maillot sud-africain dès le mois prochain face à l'Australie.