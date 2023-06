Après vous avoir confié notre top 10 des recrues de la saison en Top 14, place aux douloureux flops. Voici notre top 5 des joueurs qui ont déçu après avoir changé de club.

1. Melvyn Jaminet (Toulouse)

C'est sûrement le transfert qui a fait le plus parler lors de la dernière intersaison, et c'est celui qui aura le plus déçu. On ne va pas se mentir, Melvyn Jaminet a vécu une première saison cauchemar en Haute-Garonne. Au niveau des chiffres, ce n'est pas si mal avec 17 matchs joués et 14 titularisations. Mais sur le terrain, ce fut beaucoup plus compliqué. Embêté par des blessures et loin d'être impérial lors de ses sorties, il en a même perdu sa place à l'arrière du XV de France. Un exercice à oublier...

2. Ben Lam (Montpellier)

Arrivé en France avec une réputation de serial marqueur venue de Nouvelle-Zélande, Ben Lam a d'abord fait partie des joueurs du Sud qui ont assumé leur statut de monstre des terrains, avec deux saisons pleines du côté de Bordeaux-Bègles. Mais cette saison, celui qui possède un gabarit imposant pour son poste est totalement passé à côté de son sujet. Arrivé à Montpellier, il a déçu tout au long de la saison alors que beaucoup d'attentes étaient placées en lui.

Ben Lam (Montpellier) Icon Sport - Icon Sport

Gêné par les blessures et tout simplement pas au niveau sur la majorité des matchs, l'ailier n'a disputé que dix rencontres cette saison, donc six petits matchs de Top 14. Il a inscrit deux essais, un total évidemment risible lorsqu'on sait de quoi est capable Ben Lam lorsqu'il est en forme. À Montpellier, nous aurions aussi pu mentionner le faible apport de Karl Tuʻinukuafe, dans une autre mesure, la déception Louis Carbonel.

3. Cameron Woki (Racing 92)

Débarqué contre toute attente dans les rangs du Racing 92 il y a un an, Cameron Woki n'a jamais évolué au niveau qui était le sien sous le maillot de l'UBB. Freiné par une grave blessure en début d'année, qui plus est, il n'a été titulaire qu'à 12 reprises en championnat avec les Ciel et Blanc, pour aucun essai d'inscrit. Même s'il a retrouvé une place de titulaire en fin d'exercice avec le numéro huit dans le dos, sa saison reste comme inachevée.

4. Maxime Machenaud (Bayonne)

Elle nous faisait saliver, cette charnière Machenaud - Lopez. Les deux joueurs étaient des recrues principales du mercato estival de Bayonne, mais la mayonnaise n'a pas pris pour tout le monde. Si Lopez s'est éclaté en réalisant un exercice 2022/23 de très haut standing, Machenaud n'a jamais su se mettre en évidence. "Entre les pépins physiques et les contre-performances en début de saison, j’ai eu peu d’occasions pour enchaîner [...] J’ai peut-être sous-estimé ce changement de vie", reconnaissait-il dans nos colonnes au mois d'avril.

Maxime Machenaud (Bayonne) Icon Sport - Icon Sport

Passé derrière Guillaume Rouet dans la hiérarchie des demi de mêlée à Bayonne, Machenaud (34 ans) n'a disputé que douze de ses 23 matchs avec les Ciel et Blanc en tant que titulaire. C'est avec la blessure de Rouet en fin de saison que l'ancien racingman a pu avoir davantage de temps de jeu. Globalement, au vu de son pedigree, sa saison reste décevante.

5. Julien Hériteau (Clermont)

Après trois saisons mitigées du côté de Toulon, Julien Hériteau avant la volonté de se relancer en Auvergne dans les rangs de Clermont. Au final, c'est un nouvel exercice raté pour le centre international (1 sélection). Seulement 10 petites apparitions pour l'ancien joueur d'Agen, et 6 titularisations. La dernière date du 25 mars, c'était lors du derby face à Brive. Sous les ordres de Christophe Urios, Hériteau a du mal à enchaîner les rencontres et ne semble pas avoir la confiance de son nouveau manager.