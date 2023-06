Après le 22e titre du Stade toulousain remporté ce samedi face à La Rochelle, les joueurs n'ont pas manqué d'imagination pour leur célébration. À l'image de Peato Mauvaka, Selavasio Tolofua et Yannick Youyoutte qui ont fait un choix plutôt indélébile.

Un triangle et à son centre, trois lettres, "SPY", gravées sur l'avant-bras droit. C'est le nouveau tatouage que le talonneur Peato Mauvaka et les troisièmes lignes Selavasio Tolofua et Yannick Youyoutte ont décidé de se faire graver pour symboliser leur amitié.

Le tatouage en commun des trois toulousains. Capture d'écran instagram - Ninon Giraud

Un "S" pour Selevasio, un "P" pour Peato et un "Y" pour Yannick. Une belle preuve d'amitié après10 ans de jeu ensemble et l'arrivée de Youyoutte en 2014. Tous les deux d'origine wallisiennes et futuniennes, Mauvaka et Tolofua ont commencé ensemble en Rouge et Noir en 2012. À son arrivée en Métropôle, Mauvaka avait d'ailleurs été hébergé en famille d'accueil chez Abraham Tolofua, l'oncle de Selevasio et Christopher.

Des chemins différents

Alors que le talonneur tricolore poursuit l'aventure toulousaine jusqu'en 2026, Tolofua et Youyoutte ont tous les deux fait le choix de rejoindre Toulon. Les deux troisièmes lignes se sont engagés avec le club varois jusqu'en 2026.