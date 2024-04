Les joueurs de Lyon se déplacent ce week-end sur la pelouse de Perpignan et se préparent en conséquence. À tel point que pendant l’entraînement, les coéquipiers de Baptiste Couilloud jouent avec le son des supporters de l’Usap dans les enceintes.

Tout le monde connaît la chaude ambiance du Stade Aimé-Giral, visiblement les Lyonnais aussi ! Le public perpignanais risque de faire du bruit pour pousser derrière leur équipe, alors que celle-ci ne cesse de progresser et se retrouve aujourd’hui 9ème, à seulement cinq points du top 6. Baptiste Couilloud et ses coéquipiers ont bien compris qu’ils joueraient contre plus de 15 joueurs samedi à 17h. Alors pour éviter de se laisser impressionner par la furia catalane, ils ont décidé de s’entraîner avec, en fond, le bruit des tribunes d’Aimé Giral.

La vidéo en question \ud83d\udc47\ud83c\udffc\ud83d\ude02 pic.twitter.com/S9Iri91bMC — Penya Trabucayres (@ElsTrabucayres) April 18, 2024

Ainsi, pendant leur mise en place, on peut entendre "Usap, Usap, Usap !", un refrain qui sera sans doute entonné par près de 13 000 personnes avant et pendant la rencontre. Le résultat de ce Perpignan-Lyon dépendra assurément des joueurs, mais aussi des supporters. Les joueurs du Lou sont ainsi prêts à tous les affronter.