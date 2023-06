Rugbyrama diffusera ce mercredi 21 juin le tirage au sort de la phase de poules de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Rendez-vous sur le site et sur la chaîne Twitch de Midi Olympique à 13h15 !

Un remake de la finale 2023 La Rochelle - Leinster dès la première journée de la phase de poule de l'édition 2024 ? Ou alors une possibilité pour Toulouse de prendre sa revanche sur la province du Leinster après deux défaites en demi-finales lors des deux dernières éditions de Champions Cup ? À vos pronostics ! Réponse ce mercredi à 13h30, heure du tirage au sort de la Champions Cup, mais aussi de la Challenge Cup. Les deux seront diffusés en direct sur le site Rugbyrama ainsi que sur la chaîne Twitch de Midi Olympique, prise d'antenne dès 13h15 !

Pas de Troisième Mi-Temps ce soir mais on se retrouve demain sur Twitch et Rugbyrama pour commenter dès 13h15 les tirages de Champions Cup et Challenge Cup !



Et à 20h, Troisième Mi-Temps spéciale liste des 42 ! pic.twitter.com/MFord4J1tP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 20, 2023

Toulouse et La Rochelle chapeau 1

Pour rappel, huit clubs français seront engagés en Champions Cup. La Rochelle, champion d'Europe, et Toulouse, champion de France seront dans le chapeau un, comme les Saracens champion d'Angleterre, et le Munster, champion d'URC. Bayonne - qui découvrira la compétition -, Bordeaux, La Rochelle, Lyon, le Racing 92, Toulon, Toulouse et le Stade français seront dans le chapeau deux.

24 équipes disputeront la compétition et seront réparties en quatre poules de six équipes. Dans chaque groupe seront présents deux représentants du Top 14, deux de Premiership et deux du United Rugby Championship. Aucune équipe du même pays ne se jouera lors de la phase de poule. Chaque équipe affrontera donc les quatre autres clubs de la poule dans un seul match sans duel en aller-retour. Chaque formation jouera deux matchs à domicile et deux à l'extérieur. Deux clubs du Top 14 ne pourront donc pas se jouer avant les huitièmes de finale. Les quatre premiers de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale tandis que tous les cinquièmes seront reversés en Challenge Cup.

Deux invités en Challenge Cup

Les 18 clubs de l’EPCR Challenge Cup seront répartis en trois poules de six. Dans chaque poule, il ne pourra y avoir que deux clubs maximum issus du même championnat. Deux clubs en dehors des trois championnats seront invités à prendre part à la compétition. Début des hostilités, le vendredi 8 novembre et fin les 24 et 25 mai 2024 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.