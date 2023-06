Dans Des Mauls et Débats ce dimanche, nous nous projetions sur la prochaine liste de Fabien Galthié. Un groupe de 42 dans lequel pourraient se glisser quelques surprises.

Après la folie des phases finales du Top 14, ponctuée par le sacre de Toulouse, l'été va être rythmé par le XV de France. Ce mercredi 21 juin, Fabien Galthié annoncera une première liste de 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Parmi les futurs élus, le sélectionneur des Bleus pourrait être amené à choisir des joueurs qui n'ont pas encore de caps à leur actif.

Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey sont candidats, eux qui n'ont pas été sélectionnés pour le Mondial des moins de vingt ans. En deuxième ligne, Fabien Galthié à l'habitude de prendre cinq, voire six joueurs à ce poste, ce qui pourrait ouvrir des possibilités à Bastien Chalureau notamment. À la mêlée, Nolann Le Garrec et Baptiste Couilloud pourraient eux aussi être de la partie...