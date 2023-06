Le deuxième ligne du Stade toulousain est toujours espéré pour la Coupe du monde qui débutera le 8 septembre. Problème ? Emmanuel Meafou n'a toujours pas reçu de dérogation pour son éligibilité avec le XV de France. Lors de la finale, Emmanuel Macron a glissé quelques mots au Toulousain à ce sujet.

C'est l'un des dossiers qui fait couler le plus d'encre ces derniers temps. Emmanuel Meafou portera-t-il ou non le maillot des Bleus en septembre ? Le deuxième ligne toulousain est toujours dans l'attente d'une réponse. Les règles d'éligibilité à la sélection nationale demandent initialement une résidence de 5 ans en France pour pouvoir porter le maillot bleu. Emmanuel Meafou est arrivé en France en décembre 2018 ce qui lui donnerait le droit d'évoluer sous le maillot frappé du coq en décembre 2023. Une dérogation a donc été demandée par le staff du XV de France auprès de World Rugby pour avancer cette éligibilité et permettre à Meafou d'être avec les Bleus pour la Coupe du monde. "On nous a promis une réponse mi-juin", expliquait Fabien Galthié dans ces colonnes.

Lors de la finale de Top 14 qui opposait ce samedi Toulouse à La Rochelle, le président de la République a glissé quelques mots au colosse de 24 ans. Au moment de présenter son joueur, Didier Lacroix, président du Stade toulousain lâchait : "Il jouera peut-être bientôt avec les Bleus !". Emmanuel Macron répondait alors : "Normalement, on a fait ce qu'il fallait, on s'en est occupé." Une simple phrase qui a suscité beaucoup de réactions et d'espoirs pour celui qui est né en Nouvelle-Zélande et qui a grandi en Australie.

Une blessure qui change la donne ?

Si Emmanuel Meafou voyait sa dérogation être acceptée, la joie pourrait être plus modérée que prévu. Car il y a un hic et cette fois il ne s'agit pas du combat administratif. Lors de la finale, le deuxième ligne du Stade toulousain est sorti sur blessure. Touché au niveau de l'aponévrose plantaire, Meafou pourrait faire face à une indisponibilité de plusieurs semaines. Si les doutes se confirment, il pourrait dire adieu à ses rêves de Mondial sous le maillot du XV de France...

Dans tous les cas, une réponse de World Rugby pour son éligibilité est attendue dans les prochains jours. En guise de consolation, Emmanuel Meafou a tout de même remporté son premier titre en tant que titulaire ce samedi soir.